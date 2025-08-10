augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Összefoglaló

3 órája

Mérhetetlen tragédiák rázták meg az országot

Címkék#traktorhúzó verseny#Országos Mentőszolgálat#verseny#Kamionos Találkozó#baleset#eltűnt

Több szomorú halálesetről is beszámoltunk szombaton. A mentők és a honvédség is gyászol.

Haon.hu

Tragédiák egész sora rázta meg az országot a hétvége első napján, emberek ezrei gyászolnak. Mint arról beszámoltunk, egy súlyos balesetben életét vesztette egy fiatal, mindössze 30 éves mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia, aki mindössze két hónappal ezelőtt csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez.

Több ezren gyászolnak
Több ezren gyászolnak
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Amint azt a közleményben írták, nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. 

Mindössze 30 éves korában elhunyt Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt
Mindössze 30 éves korában elhunyt Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt
Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. A baleset részleteiről a feol.hu számolt be.

A honvédség is gyászol

A Magyar Honvédség két katonája hunyt el, mindössze két nap telt el a tragédiák között. Az egyik katona a honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője hajdúnánási volt, menetgyakorlat közben lett rosszul, az életét az azonnal megkezdett újraélesztés sem tudta megmenteni. A másik katona, egy 47 éves magyar főtörzsőrmester az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban szolgált, ott vesztette életét.

Több kutatócsapat keresi az eltűnt idős férfit Debrecenben

Hatalmas területet átkutattak, gyakorlatilag minden üres épületbe benéztek, de nem találták meg az augusztus 7-én, csütörtökön késő este eltűnt férfit; most pedig valamilyen információra várnak, ami alapján folytathatják a keresést – tudta meg a Haon Lukács Pétertől, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület vezetőjétől.

Motorzaj és dudaszó: több száz kamion vonult fel Hajdúszoboszlón

2025-ben ismét megrendezik a kamionos találkozót Hajdúszoboszlón, immáron a 14. alkalommal. A 4 napos rendezvény egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás, amikor a város utcáin találkozhatnak az emberek a dudáló óriásokkal. A péntek esti eseményen ismét több száz kamiont csodálhattak meg a kilátogatók.

Kamionos találkozó felvonulás Hajdúszoboszlón

Fotók: Tóth Imre

Kamionhúzó verseny és vízipisztolycsata is volt szombaton Hajdúszoboszlón. Ezt a mondatot látva bizonyára az olvasó összeráncolt szemöldökkel ül fel a nyugágyában, de nem, nem kevertük össze a fogalmakat. A böszörményi Traktorhúzón is voltunk, tudjuk, hogy az más, de a szoboszlói reptéren megrendezett Kamionos Találkozón valóban húztak kamiont. Csapatostul, puszta kézzel, időre.

Kamionos találkozó Hajdúszoboszlón

Fotók: Katona Ákos

Hatalmas volt a tömeg, különleges versenyen mutatták meg erejüket a traktorok Hajdúböszörményben

A pénteki Traktorkarnevál után szombaton összemérték tudásukat a gépmonstrumok Hajdúböszörményben, az immár 25. alkalommal megrendezett Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokságon.

 

 

 

