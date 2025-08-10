3 órája
Mérhetetlen tragédiák rázták meg az országot
Több szomorú halálesetről is beszámoltunk szombaton. A mentők és a honvédség is gyászol.
Tragédiák egész sora rázta meg az országot a hétvége első napján, emberek ezrei gyászolnak. Mint arról beszámoltunk, egy súlyos balesetben életét vesztette egy fiatal, mindössze 30 éves mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia, aki mindössze két hónappal ezelőtt csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez.
Amint azt a közleményben írták, nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival.
Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. A baleset részleteiről a feol.hu számolt be.
A honvédség is gyászol
A Magyar Honvédség két katonája hunyt el, mindössze két nap telt el a tragédiák között. Az egyik katona a honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője hajdúnánási volt, menetgyakorlat közben lett rosszul, az életét az azonnal megkezdett újraélesztés sem tudta megmenteni. A másik katona, egy 47 éves magyar főtörzsőrmester az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban szolgált, ott vesztette életét.
Több kutatócsapat keresi az eltűnt idős férfit Debrecenben
Hatalmas területet átkutattak, gyakorlatilag minden üres épületbe benéztek, de nem találták meg az augusztus 7-én, csütörtökön késő este eltűnt férfit; most pedig valamilyen információra várnak, ami alapján folytathatják a keresést – tudta meg a Haon Lukács Pétertől, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület vezetőjétől.
Több kutatócsapat is keresi az eltűnt idős férfit Debrecenben, eddig ezt lehet tudni!
Motorzaj és dudaszó: több száz kamion vonult fel Hajdúszoboszlón
2025-ben ismét megrendezik a kamionos találkozót Hajdúszoboszlón, immáron a 14. alkalommal. A 4 napos rendezvény egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás, amikor a város utcáin találkozhatnak az emberek a dudáló óriásokkal. A péntek esti eseményen ismét több száz kamiont csodálhattak meg a kilátogatók.
Kamionos találkozó felvonulás HajdúszoboszlónFotók: Tóth Imre
Kamionhúzó verseny és vízipisztolycsata is volt szombaton Hajdúszoboszlón. Ezt a mondatot látva bizonyára az olvasó összeráncolt szemöldökkel ül fel a nyugágyában, de nem, nem kevertük össze a fogalmakat. A böszörményi Traktorhúzón is voltunk, tudjuk, hogy az más, de a szoboszlói reptéren megrendezett Kamionos Találkozón valóban húztak kamiont. Csapatostul, puszta kézzel, időre.
Kamionos találkozó HajdúszoboszlónFotók: Katona Ákos
Az már biztos, hogy sehol nincs akkor lazaság, mint a szoboszlói Kamionos Találkozón – fotókkal
Hatalmas volt a tömeg, különleges versenyen mutatták meg erejüket a traktorok Hajdúböszörményben
A pénteki Traktorkarnevál után szombaton összemérték tudásukat a gépmonstrumok Hajdúböszörményben, az immár 25. alkalommal megrendezett Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokságon.