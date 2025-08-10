Mérhetetlen tragédiák rázták meg az országot

Tragédiák egész sora rázta meg az országot a hétvége első napján, emberek ezrei gyászolnak. Mint arról beszámoltunk, egy súlyos balesetben életét vesztette egy fiatal, mindössze 30 éves mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia, aki mindössze két hónappal ezelőtt csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez.

Több ezren gyászolnak

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Amint azt a közleményben írták, nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival.

Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. A baleset részleteiről a feol.hu számolt be.