Borzasztó, három gyermeket hagyott hátra a tragikus hirtelenséggel elhunyt tűzoltó

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Pálovics László tűzoltó augusztus 20-án – számolt be gyászhírről a közösségi oldalán a Magyar Tűzoltó Szövetség. Mint írták, távozásával három kiskorú gyermek édesapa nélkül maradt.

Gyászolnak a tűzoltók, elhunyt Pálovics László

Forrás: Facebook / Magyar Tűzoltó Szövetség

Kiemelték, a tűzoltó fiatal kora ellenére hosszú ideje aktív tagja, rajparancsnoka és gépjármű-vezetője volt a Tarpai Tűzoltó Egyesületnek, és rajparancsnoka volt a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság „A” szolgálati csoportjának. Hozzátették, Pálovics László halála mindkét szervezetet számára óriási veszteség. A szon.hu információi szerint a 47 éves férfi hirtelen lett rosszul, az életét pedig már nem sikerült megmenteni.

A tragédia miatt a tűzoltók is összefogtak, adománygyűjtést indítottak, amellyel a családot szeretnék segíteni ebben a nehéz időszakban. A részleteket a szövetség a Facebook-oldalán osztotta meg.

A beregi férfi halálnak körülményeiről a Szabolcs Online részletesebben is beszámolt.