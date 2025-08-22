1 órája
Borzasztó, három gyermeket hagyott hátra a tragikus hirtelenséggel elhunyt tűzoltó
A tűzoltó három gyermeke maradt félárván. A gyászban az elhunyt tűzoltó, Pálovics László kollégái is osztoznak.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Pálovics László tűzoltó augusztus 20-án – számolt be gyászhírről a közösségi oldalán a Magyar Tűzoltó Szövetség. Mint írták, távozásával három kiskorú gyermek édesapa nélkül maradt.
Kiemelték, a tűzoltó fiatal kora ellenére hosszú ideje aktív tagja, rajparancsnoka és gépjármű-vezetője volt a Tarpai Tűzoltó Egyesületnek, és rajparancsnoka volt a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság „A” szolgálati csoportjának. Hozzátették, Pálovics László halála mindkét szervezetet számára óriási veszteség. A szon.hu információi szerint a 47 éves férfi hirtelen lett rosszul, az életét pedig már nem sikerült megmenteni.
A tragédia miatt a tűzoltók is összefogtak, adománygyűjtést indítottak, amellyel a családot szeretnék segíteni ebben a nehéz időszakban. A részleteket a szövetség a Facebook-oldalán osztotta meg.
A beregi férfi halálnak körülményeiről a Szabolcs Online részletesebben is beszámolt.
