Kék hírek

34 perce

Megsérült egy gázvezeték Hajdú-Biharban, le kellett zárni a környéket!

Címkék#Hajdúböszörmény#debrecen#gázvezeték#tűz#Nádudvar#Hajdúszoboszló

A tűzoltók biztosították a helyszínt. Munkagép sértett meg egy gázvezetéket.

Haon.hu

Megsértett egy gázvezetéket egy munkagép csütörtök délben Hajdúszoboszlón, a Dobó István utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak az esethez. Az egység ötven méteres körzetben lezárta a területet, majd biztosította a helyszínt. Ezt követően a gázszolgáltató szakemberei megszüntették a szivárgást. A beavatkozás idejére senkinek sem kellett elhagynia lakóhelyét – írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Elvágtak egy gázvezetéket Hajdúszoboszlón, le kellett zárni a környéket
Elvágtak egy gázvezetéket Hajdúszoboszlón, le kellett zárni a környéket
Forrás: illusztráció/MW-archív

Kétezer négyzetméteren égett az aljnövényzet csütörtök délután Hajdúhadházon, a Nefelejcs utcában. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Emellett Nádudvar külterületén ötszáz négyzetméteren égett az árokpart növényzete. A püspökladányi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. 

Lakástűzhöz is riasztották a tűzoltókat

Teljes terjedelmében égett egy húsz négyzetméteres lakatlan ingatlan, csütörtökön esete Debrecenben, a Bibe utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak az égő épülethez. A város hivatásos egységei, vízsugarak és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet.

