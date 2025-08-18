Jó tudni!
Teljes útlezárások és forgalomkorlátozások várhatók a Debreceni Virágkarnevál idején, mutatjuk a részleteket!
Augusztus 20-án több belvárosi és nagyerdei útszakaszt zárnak le a karneváli menet és a kísérőrendezvények miatt. A Debreceni Virágkarnevál forgalomkorlátozással is jár.
A rendőrség legfrissebb közleménye alapján, a Debreceni Virágkarnevál és kísérő rendezvényeinek zavartalan lebonyolítása érdekében a közlekedők ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak augusztus 20-án – előreláthatólag a karneváli menet elhaladásáig.
A Debreceni Virágkarnevál miatt forgalomkorlátozásra kell számítani
- 6 óra 30 perctől 12 óráig a Petőfi téren, az Erzsébet utcától a Holló János utcáig minden jármű forgalma tilos.
- 7 órától 12 óráig a Piac utcán, a Holló János utcától a Szent Anna utcáig minden jármű forgalma tilos.
- 7 órától 12 óráig a Szent Anna utca, a Piac utca - Sumen utca közötti szakaszán, a Miklós utca, Piac utca - Antall József utca közötti szakaszán minden jármű forgalma tilos.
- 7 órától 12 óráig az Arany János utca, Piac utca - Antall József utca közötti szakaszán, a Kossuth utca, Sas utca - Piac utca közötti szakaszán, valamint a Széchenyi utca, Piac utca - Nyugati utca közötti szakaszán minden jármű forgalma tilos.
- 7 órától éjfélig a Kossuth tértől a Hatvan utcán a Bethlen utcáig, valamint az Arany Bika mögött található parkolóba vezető úton minden jármű forgalma tilos.
- 7 órától éjfélig a Déri tér szervizútján, a Múzeum utcától a Perényi utcáig, valamint a Füvészkert utcán – külön engedéllyel rendelkezők kivételével – minden jármű forgalma tilos.
- 7 órától 12 óra 30 percig a Bethlen utcától a Hunyadi utcáig minden jármű forgalma tilos. A Hunyadi utcán, a Péterfia utcától a Bethlen utcáig, a Mester utcán, a Csemete utcától a Bethlen utcáig, a Honvéd utcán, a Bethlen utcától a Péterfia utcáig és a Viola utcáig, a Bethlen utcán, a Hunyadi utcától a Honvéd utcáig minden jármű forgalma tilos.
- 7 órától 12 óra 30 percig a Hunyadi utcán, a Péterfia utcától a Bethlen utcáig minden jármű forgalma tilos. A Mester utcán a Csemete utcától a Bethlen utcáig, a Honvéd utcán a Bethlen utcától a Péterfia utcáig és a Viola utcáig, Bethlen utcán a Hunyadi utcától a Honvéd utcáig minden jármű forgalma tilos.
- 7 órától 13 óráig az Egyetem sugárúton minden jármű forgalma tilos.
- 7 órától 13 óráig a Bethlen utca, Hunyadi utca és Honvéd utca, valamint az Egyetem sugárút, Honvéd utca és Füredi utca közötti szakaszán minden jármű forgalma tilos. A Füredi úton, a Nádor utca - Egyetem sugárút, Bem tér - Egyetem sugárút közötti szakaszán minden jármű forgalma tilos.
- 7 órától 13 óráig az Ibolya utca, Bethlen utca és Libakert utca közötti szakaszán, a Thomas Mann utca Interspar bejáró és Egyetem sugárút közötti szakaszán, a Komlóssy utcán minden jármű forgalma tilos. A tiltott helyen csak a külön engedéllyel rendelkezők és ott lakók járművei közlekedhetnek.
- 8 órától 13 óráig a Nagyerdei körút, Simonyi utca és Egyetem tér közötti szakasza le lesz zárva. A villamos közlekedés korlátozva lesz, míg a gyalogos forgalom korlátozására nem kerül sor.
- 7 órától 13 óráig a Dóczi József utca, Békéssy Béla utca - Egyetem tér közötti szakaszán minden jármű forgalma tilos, kivéve az engedéllyel rendelkezőket. Az egyetem területéről a kihaladás az 1-es számú kapun át, a Békéssy Béla utca irányába lehetséges. A gyalogos forgalom korlátozására a Dóczy József utca, Martonfalvi utca kereszteződésétől a Dóczy József utca, Komlóssy utca kereszteződése között kerül sor.
- 8 óra 30 perctől 13 óráig a Nagyerdei körút, Pallagi út és Egyetem tér közötti szakaszát lezárják. A villamos közlekedés korlátozva lesz, míg a gyalogos forgalom korlátozására nem kerül sor.
- 8 óra 30 perctől 13 óráig a Pallagi út és a Nagyerdei körút kereszteződését szintén lezárják. Ezen időszakban a villamos közlekedése is korlátozva lesz, míg a gyalogos forgalom korlátozására nem kerül sor.
- augusztus 19-én 22 órától másnap 23 óráig, a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre sugárút szakaszán minden jármű forgalma tilos. A lezárt területen csak a külön engedéllyel rendelkező járművek várakozhatnak, illetve közlekedhetnek. A gyalogos forgalom korlátozására nem kerül sor. A DKV Zrt. közösségi közlekedést szolgáló járművei augusztus 19-én üzemzárásig az útszakaszon áthaladhatnak.
Augusztus 20-án éjszaka, a karneváli menetet érintő útlezárások
- 19 órától 22 óra 30 percig a Petőfi téren, az Erzsébet utcától a Holló János utcáig minden jármű forgalma tilos.
- 19 órától 22 óra 30 percig a Piac utcán, a Holló János utcától a Szent Anna utcáig minden jármű forgalma tilos.
- 19 órától 22 óra 30 percig a Szent Anna utca, a Piac utca - Sumen utca közötti szakaszán, a Miklós utca Piac utca - Antall József utca közötti szakaszán minden jármű forgalma tilos.
- 19 órától 22 óra 30 percig az Arany János utca, Piac utca - Antall József utca közötti szakaszán, a Kossuth utca, Sas utca - Piac utca közötti szakaszán, valamint a Széchenyi utca Piac utca - Nyugati utca közötti szakaszán minden jármű forgalma tilos.
- 20 óra 30 perctől 22 óra 30 percig a Bethlen utcán, a Hunyadi utcáig minden jármű forgalma tilos. A Hunyadi utcán a Péterfia utcától a Bethlen utcáig, a Mester utcán a Csemete utcától a Bethlen utcáig, a Honvéd utcán a Bethlen utcától a Péterfia utcáig és a Viola utcáig, a Bethlen utcán a Hunyadi utcától a Honvéd utcáig – az ott lakók kivételével – minden jármű forgalma tilos.
- 20 óra 30 perctől 22 óra 30 percig a Hunyadi utcán a Péterfia utcától a Bethlen utcáig, a Mester utcán a Csemete utcától a Bethlen utcáig, a Honvéd utcán a Bethlen utcától a Péterfia utcáig és a Viola utcáig, a Bethlen utcán a Hunyadi utcától a Honvéd utcáig – az ott lakók kivételével - minden jármű forgalma tilos.
- 21 óra 30 perctől éjfélig a Hunyadi utcán, a Bethlen utcától a Kálvin térig a buszsávban minden jármű forgalma tilos.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!
