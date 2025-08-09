augusztus 9., szombat

Emőd névnap

33°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt személy keresése

47 perce

Több kutatócsapat is keresi az eltűnt idős férfit Debrecenben, eddig ezt lehet tudni!

Címkék#rendőrség#kutya#Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület#eltűnt férfi

Egy darabig tudták követni, de aztán elvesztették a nyomát. Az eltűnt férfi egy nagy területen bárhová eljuthatott.

Haon.hu

Hatalmas területet átkutattak, gyakorlatilag minden üres épületbe benéztek, de nem találták meg az augusztus 7-én, csütörtökön késő este eltűnt férfit; most pedig valamilyen információra várnak, ami alapján folytathatják a keresést – tudta meg a Haon Lukács Pétertől, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület vezetőjétől. 

eltűnt férfi
László Imre, az eltűnt férfi
Forrás:  Police.hu

Mint korábban írtuk, eltűnt egy idős férfi, László István Debrecenben, Vadliba utcai otthonából. Az idős, demens férfit a rendőrség is keresi.

A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésre pénteken kora reggel kapcsolódott be a keresésbe két kutyával és öt fővel, és este 9 után indultak vissza az állomáshelyükre – mondta el Lukács Péter. 

Pénteken délelőtt az eltűnt lakóhelyének környékét, valamint Pacot kutatták át alaposan: a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület két egységgel, a rendőrök kutyákkal és drónnal, valamint a családtagok is keresték a férfit. Gyakorlatilag az üresen álló házakba is bementek megnézni, nem-e ott húzta meg magát. Pacon azért keresték, mert egy szemtanú ott vélte látni az idős embert, bár ez az információ tévesnek bizonyult. Kamerafelvételek alapján a Diószegi és a Remény utca kereszteződéséig tudták nyomon követni a bácsit, ott azonban elvesztették. Onnan bárhová mehetett – jegyezte meg az egyesület vezetője. Megerősítette azt, amit a keresésbe szintén bekapcsolódó Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület a közösségi médiában közzétett felhívásában írt: a hőség megnehezíti a kutyák dolgát, mert 30 Celsius-fok fölött a szagok, amiket az ebek követni tudnának, hamar elpárolognak.

Bárhová mehetett az eltűnt férfi

A bácsi csütörtökön 23.30 órakor tűnt el otthonról. Kamerafelvételek alapján követtük az útját. Hajnal kettőkor egy fiatalember látta a Remény utcán. Az utolsó nyom, ahol biztosan volt, az a Remény utca–Diószegi út kereszteződése; egy ottani zöldségesbolt kameráját is megnéztük, de már nem lehet látni, merre indult. Végignéztük a rendelkezésünkre álló, hajnali ötig rögzített felvételeket egészen a Serli ételbárig figyelve az utat, de nem látszott az eltűnt személy

 – részletezte Lukács Péter. A kutyák megerősítették a kamerák alapján rekonstruált útvonalat, de aztán ők sem tudták követni a nyomot.

Az egyesület vezetője elmondta, hogy kutyával átvizsgálták a kereszteződés környékét, végigkutatták a közelben lévő csatorna partját, valamint a tanyákhoz vezető nagy füves részt. Pénteken legalább 100 emberrel beszéltek nap közben.

Erdős részeken is keresik az idős férfit
Forrás: Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület /Fb

– Elsődleges feltételezésünk, hogy valaki autóval felvette az említett kereszteződésében, ahol éjszaka is nagy a forgalom. Talán egy jó szándékú autós, puszta segítségből elvitte őt oda, ahova a bácsi kérte. Ez lehet akár Vámospércs is, ahol a felnőtt. Azt is tudjuk, hogy régen a Göcsben  dolgozott, tegnap este még azt a területet és a mellette levő erdős részt is átnéztük, eredménytelenül – mondta Lukács Péter. 

Bárhova mehetett; az a baj, hogy akkora területről beszélünk, hogy információ nélkül most nem tudjuk a keresést folytatni. Soha nem adjuk fel a keresést, de egyelőre releváns információra várunk, ami alapján elindulhatunk. Kapcsolatban vagyunk a rendőrökkel, készen állunk a folytatásra

 – hangsúlyozta.

A Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület felhívásában azt kéri, hogy akinek elsődlegesen a Pac-Bayk András-kert-Bozzay-telep területen vagy annak környékén van hétvégi háza, nyaralója vagy bármilyen területe, az nézzen ki és ellenőrizze, hogy esetleg nem tartózkodik-e ott a keresett személy! „Mivel a családot is meglepve mászott át a kerítésükön, nem kizárt, hogy ezen logika mentén bemászhatott egy telekre megpihenni. Kutyasétáltatók, környékbeli lovasok, túrázók, kerékpárosok! Kérjük, járjatok nyitott szemmel, hiszen nem kizárt, hogy az úr a lakott területeket elhagyva keresett menedéket! Mivel jó fizikai állapotban van, 2 óra leforgása alatt közel 4 km-t tett meg, így nem kizárt, hogy a  környező településekre is átjuthatott!” –írják.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu