Több kutatócsapat is keresi az eltűnt idős férfit Debrecenben, eddig ezt lehet tudni!

A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésre pénteken kora reggel kapcsolódott be a keresésbe két kutyával és öt fővel, és este 9 után indultak vissza az állomáshelyükre – mondta el Lukács Péter.

Pénteken délelőtt az eltűnt lakóhelyének környékét, valamint Pacot kutatták át alaposan: a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület két egységgel, a rendőrök kutyákkal és drónnal, valamint a családtagok is keresték a férfit. Gyakorlatilag az üresen álló házakba is bementek megnézni, nem-e ott húzta meg magát. Pacon azért keresték, mert egy szemtanú ott vélte látni az idős embert, bár ez az információ tévesnek bizonyult. Kamerafelvételek alapján a Diószegi és a Remény utca kereszteződéséig tudták nyomon követni a bácsit, ott azonban elvesztették. Onnan bárhová mehetett – jegyezte meg az egyesület vezetője. Megerősítette azt, amit a keresésbe szintén bekapcsolódó Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület a közösségi médiában közzétett felhívásában írt: a hőség megnehezíti a kutyák dolgát, mert 30 Celsius-fok fölött a szagok, amiket az ebek követni tudnának, hamar elpárolognak.

Bárhová mehetett az eltűnt férfi

A bácsi csütörtökön 23.30 órakor tűnt el otthonról. Kamerafelvételek alapján követtük az útját. Hajnal kettőkor egy fiatalember látta a Remény utcán. Az utolsó nyom, ahol biztosan volt, az a Remény utca–Diószegi út kereszteződése; egy ottani zöldségesbolt kameráját is megnéztük, de már nem lehet látni, merre indult. Végignéztük a rendelkezésünkre álló, hajnali ötig rögzített felvételeket egészen a Serli ételbárig figyelve az utat, de nem látszott az eltűnt személy

– részletezte Lukács Péter. A kutyák megerősítették a kamerák alapján rekonstruált útvonalat, de aztán ők sem tudták követni a nyomot.