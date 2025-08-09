47 perce
Több kutatócsapat is keresi az eltűnt idős férfit Debrecenben, eddig ezt lehet tudni!
Egy darabig tudták követni, de aztán elvesztették a nyomát. Az eltűnt férfi egy nagy területen bárhová eljuthatott.
Hatalmas területet átkutattak, gyakorlatilag minden üres épületbe benéztek, de nem találták meg az augusztus 7-én, csütörtökön késő este eltűnt férfit; most pedig valamilyen információra várnak, ami alapján folytathatják a keresést – tudta meg a Haon Lukács Pétertől, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület vezetőjétől.
Mint korábban írtuk, eltűnt egy idős férfi, László István Debrecenben, Vadliba utcai otthonából. Az idős, demens férfit a rendőrség is keresi.
A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésre pénteken kora reggel kapcsolódott be a keresésbe két kutyával és öt fővel, és este 9 után indultak vissza az állomáshelyükre – mondta el Lukács Péter.
Pénteken délelőtt az eltűnt lakóhelyének környékét, valamint Pacot kutatták át alaposan: a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület két egységgel, a rendőrök kutyákkal és drónnal, valamint a családtagok is keresték a férfit. Gyakorlatilag az üresen álló házakba is bementek megnézni, nem-e ott húzta meg magát. Pacon azért keresték, mert egy szemtanú ott vélte látni az idős embert, bár ez az információ tévesnek bizonyult. Kamerafelvételek alapján a Diószegi és a Remény utca kereszteződéséig tudták nyomon követni a bácsit, ott azonban elvesztették. Onnan bárhová mehetett – jegyezte meg az egyesület vezetője. Megerősítette azt, amit a keresésbe szintén bekapcsolódó Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület a közösségi médiában közzétett felhívásában írt: a hőség megnehezíti a kutyák dolgát, mert 30 Celsius-fok fölött a szagok, amiket az ebek követni tudnának, hamar elpárolognak.
Bárhová mehetett az eltűnt férfi
A bácsi csütörtökön 23.30 órakor tűnt el otthonról. Kamerafelvételek alapján követtük az útját. Hajnal kettőkor egy fiatalember látta a Remény utcán. Az utolsó nyom, ahol biztosan volt, az a Remény utca–Diószegi út kereszteződése; egy ottani zöldségesbolt kameráját is megnéztük, de már nem lehet látni, merre indult. Végignéztük a rendelkezésünkre álló, hajnali ötig rögzített felvételeket egészen a Serli ételbárig figyelve az utat, de nem látszott az eltűnt személy
– részletezte Lukács Péter. A kutyák megerősítették a kamerák alapján rekonstruált útvonalat, de aztán ők sem tudták követni a nyomot.
Az egyesület vezetője elmondta, hogy kutyával átvizsgálták a kereszteződés környékét, végigkutatták a közelben lévő csatorna partját, valamint a tanyákhoz vezető nagy füves részt. Pénteken legalább 100 emberrel beszéltek nap közben.
– Elsődleges feltételezésünk, hogy valaki autóval felvette az említett kereszteződésében, ahol éjszaka is nagy a forgalom. Talán egy jó szándékú autós, puszta segítségből elvitte őt oda, ahova a bácsi kérte. Ez lehet akár Vámospércs is, ahol a felnőtt. Azt is tudjuk, hogy régen a Göcsben dolgozott, tegnap este még azt a területet és a mellette levő erdős részt is átnéztük, eredménytelenül – mondta Lukács Péter.
Bárhova mehetett; az a baj, hogy akkora területről beszélünk, hogy információ nélkül most nem tudjuk a keresést folytatni. Soha nem adjuk fel a keresést, de egyelőre releváns információra várunk, ami alapján elindulhatunk. Kapcsolatban vagyunk a rendőrökkel, készen állunk a folytatásra
– hangsúlyozta.
A Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület felhívásában azt kéri, hogy akinek elsődlegesen a Pac-Bayk András-kert-Bozzay-telep területen vagy annak környékén van hétvégi háza, nyaralója vagy bármilyen területe, az nézzen ki és ellenőrizze, hogy esetleg nem tartózkodik-e ott a keresett személy! „Mivel a családot is meglepve mászott át a kerítésükön, nem kizárt, hogy ezen logika mentén bemászhatott egy telekre megpihenni. Kutyasétáltatók, környékbeli lovasok, túrázók, kerékpárosok! Kérjük, járjatok nyitott szemmel, hiszen nem kizárt, hogy az úr a lakott területeket elhagyva keresett menedéket! Mivel jó fizikai állapotban van, 2 óra leforgása alatt közel 4 km-t tett meg, így nem kizárt, hogy a környező településekre is átjuthatott!” –írják.
