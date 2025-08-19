2 órája
Felvette a fekete nadrágját és a farmerdzsekijét, aztán hirtelen eltűnt a debreceni Annamária
A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik.
Eltűnt egy fiatal lány Debrecenből: a Debreceni Rendőrkapitányság eljárást folytat Varga Annamária eltűnése ügyében – olvasható a police.hu-n. Mint írják, a képen látható lány 2025. február 13-án debreceni lakcíméről ismeretlen helyre távozott, a felkutatására tett intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Varga Annamária körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, pólót és farmerdzsekit viselt.
Aki látta az eltűnt lányt, jelentkezzen!
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.
