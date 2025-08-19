augusztus 19., kedd

Huba névnap

28°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

2 órája

Felvette a fekete nadrágját és a farmerdzsekijét, aztán hirtelen eltűnt a debreceni Annamária

Címkék#rendőrségi felhívás#Debrecen#eltűnt nő#eltűnt

A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Haon.hu

Eltűnt egy fiatal lány Debrecenből: a Debreceni Rendőrkapitányság eljárást folytat Varga Annamária eltűnése ügyében – olvasható a police.hu-n. Mint írják, a képen látható lány 2025. február 13-án debreceni lakcíméről ismeretlen helyre távozott, a felkutatására tett intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Varga Annamária körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, pólót és farmerdzsekit viselt.

Varga Annamária debreceni lakcíméről 2025. február 13-án eltűnt
Varga Annamária debreceni lakcíméről 2025. február 13-án eltűnt 
Forrás: police.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Aki látta az eltűnt lányt, jelentkezzen!

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. 

A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu