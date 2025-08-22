Elismerések záporoztak a hajdú-bihari rendőrökre a nemzet ünnepén

Nemzeti ünnepünkön több, Hajdú-Bihar vármegyei rendőrt is elismerésben részesítettek kiemelkedő szakmai munkájukért – olvasható a police.hu-n. Min írják, Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a belügyminiszter javaslatára rendőr vezérőrnaggyá léptette elő dr. Gyurosovics József r. dandártábornokot, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét. Az elismerésről szóló okmányt a Sándor-palotában vehette át.

Rangos elismerés: Dr. Sulyok Tamás vezérőrnaggyá léptette elő dr. Gyurosovics József r. dandártábornokot

Forrás: police.hu

Számos rangos elismerést adtak át

Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter rendőr ezredessé léptette elő Illés Zoltán r. alezredest, a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettesét.

Pintér Sándor rendőr ezredessé léptette elő Illés Zoltán r. alezredest

Forrás: police.hu

Magyarország belügyminisztere szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért tanácsosi címet adományozott Ternovánné Galamb Klára r. törzszászlós asszonynak, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság munkatársának.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője állami ünnepünk alkalmából soron kívül előléptette alezredessé Hortobágyi Dorottya r. őrnagyot, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság munkatársát és Torma Attiláné ny.r. őrnagyot, továbbá elismerésben részesítette Tóth Dávid István r. hadnagyot, a Hajdúnánási Rendőrkapitányság beosztottját.

Gyurosovics József r. dandártábornok előléptetéséről részletesen is beszámoltunk: