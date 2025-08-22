augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gratulálunk!

2 órája

Elismerések záporoztak a hajdú-bihari rendőrökre a nemzet ünnepén

Címkék#rendőrség#Debrecen#előléptetés#elismerés

Augusztus 20-a alkalmából több Hajdú-Bihar vármegyei rendőr is előléptetésben és kitüntetésben részesült.

Haon.hu

Nemzeti ünnepünkön több, Hajdú-Bihar vármegyei rendőrt is elismerésben részesítettek kiemelkedő szakmai munkájukért – olvasható a police.hu-n. Min írják, Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a belügyminiszter javaslatára rendőr vezérőrnaggyá léptette elő dr. Gyurosovics József r. dandártábornokot, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét. Az elismerésről szóló okmányt a Sándor-palotában vehette át.

Rangos elismerés: Dr. Sulyok Tamás vezérőrnaggyá léptette elő dr. Gyurosovics József r. dandártábornokot
Rangos elismerés: Dr. Sulyok Tamás vezérőrnaggyá léptette elő dr. Gyurosovics József r. dandártábornokot
Forrás: police.hu

Számos rangos elismerést adtak át

Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter rendőr ezredessé léptette elő Illés Zoltán r. alezredest, a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettesét.

Pintér Sándor rendőr ezredessé léptette elő Illés Zoltán r. alezredest
Forrás: police.hu

Magyarország belügyminisztere szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért tanácsosi címet adományozott Ternovánné Galamb Klára r. törzszászlós asszonynak, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság munkatársának.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője állami ünnepünk alkalmából soron kívül előléptette alezredessé Hortobágyi Dorottya r. őrnagyot, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság munkatársát és Torma Attiláné ny.r. őrnagyot, továbbá elismerésben részesítette Tóth Dávid István r. hadnagyot, a Hajdúnánási Rendőrkapitányság beosztottját.

Gyurosovics József r. dandártábornok előléptetéséről részletesen is beszámoltunk:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu