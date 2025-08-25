augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

19°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Debrecenbe akart eljutni, de soha nem ért oda: gyászolják bajtársai a balesetben elhunyt mentőst

Címkék#autóbaleset#mentőápoló#elhunyt

A mentőápoló mindössze 44 éves volt. Tragikus balesetben elhunyt Kollár Márk.

Haon.hu

Tragikus autóbaleset következtében elhunyt Kollár Márk mentőápoló, aki 2003 óta volt az Országos Mentőszolgálat elkötelezett tagja - írja a mentőszolgálat a közösségi oldalán. Márkot nemcsak kiváló mentődolgozóként, hanem életvidám, derűs emberként ismerték. Hozzáteszik, szakmailag felkészült, precíz és megbízható volt – olyan bajtárs, akire mindig lehetett számítani.

Debrecenbe tartott, amikor tragikus autóbalesetet szenvedett és elhunyt Kollár Márk mentőápoló
Debrecenbe tartott, amikor tragikus autóbalesetet szenvedett és elhunyt Kollár Márk mentőápoló
Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Decemberben, ha éppen nem kellett rohanni, hangosan szólt nála a Jingle Bells a mentőautóból, így kívánt boldog karácsonyt a járókelőknek. Sok embernek csalt mosolyt az arcára, integettek neki felnőttek, gyerekek, Ő pedig örült, hogy megmosolyogtatta az embereket.

- emlékeznek meg munkatársai a mentősről. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Olvasott, futott, túrázott, motorozott – élte az életet, miközben mindig másokra figyelt. Kiemelik, sokszor ő volt a közösség motorja, aki baráti szóval tartotta össze a csapatot. 

Most csend van. De ez a csend nem üres – tele van emlékekkel, nevetésekkel, közös pillanatokkal. És ezek az emlékek idővel talán segítenek majd átvészelni a hiányt. Személyiségének hatása, jelentősége szavakkal nem kifejezhető

- zárják a bejegyzést. 

A mentőápoló mindössze 44 éves volt.

A tragikus balesetről korábban portálunk is beszámolt, bővebben itt olvashattok az esetről:

Az országos katasztrófavédelem az Instagram-oldalán további megrázó képeket osztott meg a helyszínről, melyet az alábbi posztban tekinthettek meg:

Korábban már elhunyt egy mentős közlekedési balesetben

Augusztus elején Fejér vármegyében történt közlekedési baleset, amelyben elhunyt egy mindössze 30 éves mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia és férje. Bővebben itt írtunk róla:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu