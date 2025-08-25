1 órája
Debrecenbe akart eljutni, de soha nem ért oda: gyászolják bajtársai a balesetben elhunyt mentőst
A mentőápoló mindössze 44 éves volt. Tragikus balesetben elhunyt Kollár Márk.
Tragikus autóbaleset következtében elhunyt Kollár Márk mentőápoló, aki 2003 óta volt az Országos Mentőszolgálat elkötelezett tagja - írja a mentőszolgálat a közösségi oldalán. Márkot nemcsak kiváló mentődolgozóként, hanem életvidám, derűs emberként ismerték. Hozzáteszik, szakmailag felkészült, precíz és megbízható volt – olyan bajtárs, akire mindig lehetett számítani.
Decemberben, ha éppen nem kellett rohanni, hangosan szólt nála a Jingle Bells a mentőautóból, így kívánt boldog karácsonyt a járókelőknek. Sok embernek csalt mosolyt az arcára, integettek neki felnőttek, gyerekek, Ő pedig örült, hogy megmosolyogtatta az embereket.
- emlékeznek meg munkatársai a mentősről.
Olvasott, futott, túrázott, motorozott – élte az életet, miközben mindig másokra figyelt. Kiemelik, sokszor ő volt a közösség motorja, aki baráti szóval tartotta össze a csapatot.
Most csend van. De ez a csend nem üres – tele van emlékekkel, nevetésekkel, közös pillanatokkal. És ezek az emlékek idővel talán segítenek majd átvészelni a hiányt. Személyiségének hatása, jelentősége szavakkal nem kifejezhető
- zárják a bejegyzést.
A mentőápoló mindössze 44 éves volt.
