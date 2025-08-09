augusztus 9., szombat

Gyász

1 órája

Tragédia: hajdú-bihari katona vesztette életét gyakorlatozás közben

Az elmúlt napokban két magyar katona vesztette életét. Az egyik elhunyt hajdú-bihari volt.

Haon.hu

A Magyar Honvédség két katonája hunyt alig néhány nap alatt, amiről közleményben tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Aszerint 2025. augusztus 7-én a honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során rosszul lett, majd keringése leállt. Mint írták, az ott tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a mentőszolgálat kiérkezés után folytatott, ám ennek ellenére sem sikerült megmenteni a katona életét.

Elhunyt katonáit gyászolja a honvédség
Elhunyt katonáit gyászolja a honvédség
Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Mint az szombat este Bódi Judit, Hajdúnánás vezetőjének a közösségi oldalán közzétett bejegyzésből kiderült, a fiatal férfi a hajdú-bihari város lakója volt. A polgármester a város nevében fejezte ki részvétét a család és hozzátartozók felé.

A minisztérium közlése szerint a másik katona, egy 47 éves magyar főtörzsőrmester 2025. augusztus 5-én hunyt el. A honvéd az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot 2024 augusztusa óta az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Hozzátették, az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.

A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek. Emléküket tisztelettel megőrizzük

– áll a közleményben.

