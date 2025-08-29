augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még ilyet!

3 órája

Nincs is jobb, mikor egy kutya odaszalad hozzád – kivéve a debreceni repülőtéren! – videóval

Címkék#debrecen#keresőkutya#debreceni repülőtér#NAV

Cigaretta és készpénz sem maradhat rejtve a debreceni repülőtéren.

Haon.hu

A Radar stábja a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren járt, ahol testközelből figyelhettük meg, hogyan dolgozik a NAV egyik bankjegy- és dohánykereső kutyája. A debreceni repülőtéren készült riportot elsőként a Hír TV nézői láthatták, a négylábúra szerelt kamera felvételei alapján hamar bizonyosságot nyert: Niki, a harmadik országból érkező csomagok átvizsgálására specializálódott munkakutya előtt semmi sem marad rejtve. 

Nincs is jobb, mikor egy kutya odaszalad hozzád – kivéve a debreceni repülőtéren!
Nincs is jobb, mikor egy kutya odaszalad hozzád – kivéve a debreceni repülőtéren!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

2 éve szolgál már a debreceni repülőtéren

Az energikus németjuhász dohánytermékek és készpénz felkutatásában is jeleskedik, mindezt gazdája, Barta Edina segítségével be is mutatta a Hír TV stábjának. A riportból egyebek mellett az is kiderült, hogy Niki 2023-ban kezdte meg a szolgálatot, gazdájával elsősorban a csomagok és az utasok átvizsgálását végzik, hogy az Európai Unió területére ne juthasson be olyan áru, amelynek forgalma illegális.

Videón, ahogy Niki a csomagok között kutat:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu