Nincs is jobb, mikor egy kutya odaszalad hozzád – kivéve a debreceni repülőtéren! – videóval

A Radar stábja a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren járt, ahol testközelből figyelhettük meg, hogyan dolgozik a NAV egyik bankjegy- és dohánykereső kutyája. A debreceni repülőtéren készült riportot elsőként a Hír TV nézői láthatták, a négylábúra szerelt kamera felvételei alapján hamar bizonyosságot nyert: Niki, a harmadik országból érkező csomagok átvizsgálására specializálódott munkakutya előtt semmi sem marad rejtve.

Nincs is jobb, mikor egy kutya odaszalad hozzád – kivéve a debreceni repülőtéren!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

2 éve szolgál már a debreceni repülőtéren

Az energikus németjuhász dohánytermékek és készpénz felkutatásában is jeleskedik, mindezt gazdája, Barta Edina segítségével be is mutatta a Hír TV stábjának. A riportból egyebek mellett az is kiderült, hogy Niki 2023-ban kezdte meg a szolgálatot, gazdájával elsősorban a csomagok és az utasok átvizsgálását végzik, hogy az Európai Unió területére ne juthasson be olyan áru, amelynek forgalma illegális.

Videón, ahogy Niki a csomagok között kutat:

