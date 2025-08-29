3 órája
Nincs is jobb, mikor egy kutya odaszalad hozzád – kivéve a debreceni repülőtéren! – videóval
Cigaretta és készpénz sem maradhat rejtve a debreceni repülőtéren.
A Radar stábja a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren járt, ahol testközelből figyelhettük meg, hogyan dolgozik a NAV egyik bankjegy- és dohánykereső kutyája. A debreceni repülőtéren készült riportot elsőként a Hír TV nézői láthatták, a négylábúra szerelt kamera felvételei alapján hamar bizonyosságot nyert: Niki, a harmadik országból érkező csomagok átvizsgálására specializálódott munkakutya előtt semmi sem marad rejtve.
2 éve szolgál már a debreceni repülőtéren
Az energikus németjuhász dohánytermékek és készpénz felkutatásában is jeleskedik, mindezt gazdája, Barta Edina segítségével be is mutatta a Hír TV stábjának. A riportból egyebek mellett az is kiderült, hogy Niki 2023-ban kezdte meg a szolgálatot, gazdájával elsősorban a csomagok és az utasok átvizsgálását végzik, hogy az Európai Unió területére ne juthasson be olyan áru, amelynek forgalma illegális.
Videón, ahogy Niki a csomagok között kutat:
