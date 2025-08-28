„Most mi a ...ért nem vettetek fel, he? – kiderült, szó szerint mit írt a debreceni éttermeket robbantással fenyegető tini

„Fejben nem volt magánál és fáradt is volt” – ezzel magyarázta tettét az a 18 éves fiatal, aki robbantással fenyegette meg az egyik gyorséttermi üzletláncot Debrecenben a Tények beszámolója szerint.

Forrás: TV2.hu

Debreceni éttermeket fenyegetett robbantással

Mint kiderült, a férfi több álláspályázatot is beadott a franchise debreceni éttermeibe, azonban harmadszorra is elutasították a pályázatát. Ezen annyira feldühödött, hogy elektronikus levelet küldött nekik, amelyben részletezte, felrobbantja a márka debreceni éttermeit és az Arany János utcai irodájukat is, amennyiben nem magyarázzák meg, miért utasították el.

Az étterem vezetője komolyan vette a fenyegetést, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az egyenruhások rövidesen elő is állították a 18 éves férfit, aki ellen eljárás indult.

Közveszéllyel fenyegetés miatt kellett bíróság elé állnia, a fiatalt gyorsított eljárásban 1 év börtönbüntetésre ítélték a férfit, aki egyébként rablás és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt korábban már javítóintézetben is volt. A büntetés végrehajtását a bíróság két év próbaidőre felfüggesztette.

