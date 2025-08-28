2 órája
„Most mi a ...ért nem vettetek fel, he? – kiderült, szó szerint mit írt a debreceni éttermeket robbantással fenyegető tini
Elképesztő sorok láttak napvilágot. A debreceni éttermek felrobbantásával fenyegető tinédzser esetéről a Tények számolt be.
„Fejben nem volt magánál és fáradt is volt” – ezzel magyarázta tettét az a 18 éves fiatal, aki robbantással fenyegette meg az egyik gyorséttermi üzletláncot Debrecenben a Tények beszámolója szerint.
Debreceni éttermeket fenyegetett robbantással
Mint kiderült, a férfi több álláspályázatot is beadott a franchise debreceni éttermeibe, azonban harmadszorra is elutasították a pályázatát. Ezen annyira feldühödött, hogy elektronikus levelet küldött nekik, amelyben részletezte, felrobbantja a márka debreceni éttermeit és az Arany János utcai irodájukat is, amennyiben nem magyarázzák meg, miért utasították el.
Az étterem vezetője komolyan vette a fenyegetést, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Az egyenruhások rövidesen elő is állították a 18 éves férfit, aki ellen eljárás indult.
Közveszéllyel fenyegetés miatt kellett bíróság elé állnia, a fiatalt gyorsított eljárásban 1 év börtönbüntetésre ítélték a férfit, aki egyébként rablás és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt korábban már javítóintézetben is volt. A büntetés végrehajtását a bíróság két év próbaidőre felfüggesztette.
Ajánljuk még:
Sztárszakembert jelentettek be, ez áttörést hozhat a DVSC-nél is!
Valami történik Hajdúhadháznál – nagy lehet a készültség, a helikoptert is felküldték!