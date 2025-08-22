Cipőt ment kicserélni a boltba, majd összeveszett az eladóval, a csattanó ezután jött!

Összebalhézott egy férfi az eladóval egy debreceni cipőboltban, majd egy új pár lábbelivel a lábán távozott az üzletből – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség pénteki közleményéből. A vádirat szerint egy férfi tavaly, július 25-én a délutáni órákban megjelent egy debreceni cipőboltban, ahol a fiának korábban vásárolt sportcipővel kapcsolatos szavatossági igénnyel lépett fel. A cipőcsere kapcsán a vádlott és az eladó között vita alakult ki, mivel az eladó szerint nem volt jogos a vádlott csere iránti igénye és ezt a férfi nem fogadta el.

Mint kiderült, a férfi elhatározta, hogy az üzletből egy hasonló sportcipőt fog elvinni, ezért az eladótól elkért egy pár cipőt, amelyet felpróbált, nézegetett, majd a lábán lévő új sportcipőben elment az üzletből.

A vádlott a sértettnek közel 55.000 forint kárt okozott, amely a Debreceni Rendőrkapitányság által lefolytatott eljárás során nem térült meg. A sportcipőt ugyan a nyomozó hatóság tőle lefoglalta, az azonban használtsága miatt már nem volt eladható.

A Debreceni Járási Ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottat intézkedésként bocsássa próbára, továbbá a sértett által előterjesztett polgári jogi igényt érdemben bírálja el, annak adjon helyt.

