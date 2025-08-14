Rendőri jelenlét
2 órája
Ezért állítják meg sorra az autósokat a rendőrök Debrecenben
Egyre több rendőr jelent meg a cívisváros utcáin. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Debrecenben.
Egy olvasónk jelezte, hogy Debrecenben, a Böszörményi úton terelést tapasztalt, több rendőr is sorra állítja meg az autósokat és ellenőrzi őket. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a csütörtök esti mérkőzés miatt fokozott rendőri jelenlétet érzékelhetnek a város lakói.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Korábban már beszámoltunk róla, hogy augusztus 14-én, csütörtökön 20 órától kezdődő Maccabi Haifa–Raków találkozót rendeznek a Nagyerdei Stadionban.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Új parkolási rendszer
6 órája
Ekkortól lehet fizetős a parkolás a Malompark területén – több részlet is kiderült
Ezt ne hagyja ki!
5 órája
Csőtörés történt Debrecenben, órákig nem lesz víz ezen a területen! – frissítve!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre