Ezért állítják meg sorra az autósokat a rendőrök Debrecenben

Egy olvasónk jelezte, hogy Debrecenben, a Böszörményi úton terelést tapasztalt, több rendőr is sorra állítja meg az autósokat és ellenőrzi őket. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a csütörtök esti mérkőzés miatt fokozott rendőri jelenlétet érzékelhetnek a város lakói.

Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Korábban már beszámoltunk róla, hogy augusztus 14-én, csütörtökön 20 órától kezdődő Maccabi Haifa–Raków találkozót rendeznek a Nagyerdei Stadionban.