Rendőri jelenlét

2 órája

Ezért állítják meg sorra az autósokat a rendőrök Debrecenben

Egyre több rendőr jelent meg a cívisváros utcáin. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Debrecenben.

Haon.hu

Egy olvasónk jelezte, hogy Debrecenben, a Böszörményi úton terelést tapasztalt, több rendőr is sorra állítja meg az autósokat és ellenőrzi őket. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy a csütörtök esti mérkőzés miatt fokozott rendőri jelenlétet érzékelhetnek a város lakói. 

Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Debrecenben
Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Korábban már beszámoltunk róla, hogy augusztus 14-én, csütörtökön 20 órától kezdődő Maccabi Haifa–Raków találkozót rendeznek a Nagyerdei Stadionban.

