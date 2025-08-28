Nem jött be a debreceni férfi magyarázata, csattant rajta a bilincs

Egy autósra lettek figyelmesek a járőrök augusztus 26-án, Debrecenben. A sofőr, amint meglátta a rendőrautót azonnal leparkolt és megpróbált elmenni. A trükk azonban nem jött be, az egyenruhások igazoltatták az 57 éves férfit – írta közösségi oldalán a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Megpróbálta lerázni a debreceni rendőröket, nem járt sikerrel

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ezért próbált elsomfordálni a debreceni férfi

A Facebook-bejegyzésből kiderült, a séta nem véletlenül volt sietős,

mivel a helyi lakost a bíróság korábban ittas vezetés miatt véglegesen eltiltotta.

Ennek ellenére gondolta úgy, hogy a volán mögé ül, ráadásul előtte ismét alkoholt fogyasztott, ugyanis a szonda ezúttal is pozitív értéket jelzett.

A rendőrök előállították a sofőrt, majd bűnügyi őrizetbe vették. Beismerő vallomást tett, cselekedetét azzal magyarázta, hogy

azt érezte nem állt megfelelő helyen a jármű, ezért akart jobb parkolóhelyet keresni.

Járművezetés ittas állapotban vétség és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett miatt kell felelnie.

