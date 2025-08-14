Több faág is veszélyeztette a forgalmat Debrecenben

Egy fa több ága is lehasadt szerda reggel Debrecenben, a Sinay Miklós utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán keresztül, motoros láncfűrésszel avatkoztak be - írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Több helyen is lehasadt faág veszélyeztette a forgalmat Debrecenben

Egy nagyméretű fa több ága is elszáradt majd lehasadt, tegnap Debrecenben a Szilvásújfalvi utcában. A város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán keresztül, motoros láncfűrésszel távolították el az ágakat. A vármegyeszékhelyen továbbá a Harsona és a Házgyár utca sarkán, valamint a Lóverseny utcában is lehasadt ágak veszélyeztették a gyalogos és jármű forgalmat. A tűzoltók eltávolították az ágakat.

Kora délután Hajdúszoboszlón, a Földesi utcába riasztották a város hivatásos tűzoltóit. Itt egy tíz méteres fa dőlt meg veszélyesen. Az egység motoros láncfűrésszel, kéziszerszámokkal, dugólétrán keresztül szüntette meg a veszélyt.

A lehasadt faágak mellett több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat

Az összehordott hulladék égett egy lakóház udvarán Hajdúdorogon, a Balogh Sándor utcában. A tűz belekapott a lakóépületbe és egy istállóba is. A hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg. Továbbá háromszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet Váncsodon a Virág utcában, szerdán délután. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

