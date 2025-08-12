augusztus 12., kedd

Döbbenet!

3 órája

Szaglászással indult, majd orrba verte és mellkason rúgta az idős férfit Debrecenben

Mint írták, a Debreceni Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a férfi ellen, mert rátámadt a kutyát sétáltató sértettre.

Haon.hu

Vádat emeltek az ellen a debreceni férfi ellen, aki az otthona előtt támadt rá egy idős emberre – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. A vádirat szerint 2024. szeptember 22. napján a délelőtti órákban az idős sértett Debrecenben az utcán sétált a kutyájával, amikor is odaértek a vádlott ingatlanához. A vádlott kutyája a kerítéshez szaladt, majd a két eb a kerítésnél szaglászni kezdte egymást.

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Ezt látva a vádlott kiment az utcára és számon kérte a sértettet, hogy miért hergeli a kutyáját, majd ezt követően ingerülten ököllel orron ütötte, majd mellkason rúgta az idős férfit, aki a földre esett. A férfi agresszivitása fokozódott és a földön fekvő sértettet több alkalommal is megrúgta. 

A bántalmazás következtében a sértettnek többszörös, 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, azonban az elkövetés módjára, az erőbehatások nagyságára és a sérült testtájékra tekintettel szándéka súlyosabb, 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására irányult.

Az ügyben a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le. 

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki – olvasható a közleményben.

