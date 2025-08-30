augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Sziréna

Idős ember élete került veszélybe Debrecenben, a tűzoltókra és a mentőkre is szükség volt! – fotókkal, videóval!

Az István útra riasztották a mentőket szombat délután. Az életmentőknek a lakásba a debreceni tűzoltók segítettek bejutni.

Haon.hu
Forrás: Tóth Imre

A tűzoltók segítségére is szükség volt szombat délután Debrecenben, az István úton – értesült a Haon. 

Forrás: Tóth Imre

Úgy tudjuk, az egyik társasház idős lakójához mentőt hívtak, az életmentők bejutását a kiérkező debreceni hivatásos tűzoltók tették lehetővé.

Forrás: Tóth Imre

Az eset kapcsán megkerestük az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályát, válaszuk esetén cikkünk frissül.

