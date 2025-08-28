augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

26°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

59 perce

Parkoló autó amortizálódott le Debrecenben! Mutatjuk a durva fotókat!

Címkék#szélvédő#autó#debrecen#betört#faág

Az esetben szerencsére senki sem sérült meg. Az autó szélvédője is betört Debrecenben.

Haon.hu

Ráesett egy faág egy parkoló autóra Debrecenben, a Kórház utcában csütörtök késő délután. Az egyik debreceni csoportban több képet is feltöltöttek a pórul járt járműről. A veszélyes faág a forgalmat is akadályozta.

Ráesett egy faág egy parkoló autóra Debrecenben, a jármű szélvédője is betört 
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Az esettel kapcsolatban megkerestük a vármegyei katasztrófavédelem sajtóosztályát. Papp-Kunkli Nóra kérdésünkre elmondta, egy nagyjából 30 cm átmérőjű faág zuhant az autóra, aminek következtében annak szélvédője betört. A helyszínre a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik kézi erővel, valamint motoros láncfűrésszel eltávolították az ágat. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az eset során senki sem sérült meg.

Az eset során senki sem sérült meg
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu