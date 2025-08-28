Parkoló autó amortizálódott le Debrecenben! Mutatjuk a durva fotókat!

Ráesett egy faág egy parkoló autóra Debrecenben, a Kórház utcában csütörtök késő délután. Az egyik debreceni csoportban több képet is feltöltöttek a pórul járt járműről. A veszélyes faág a forgalmat is akadályozta.

Ráesett egy faág egy parkoló autóra Debrecenben, a jármű szélvédője is betört

Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Az esettel kapcsolatban megkerestük a vármegyei katasztrófavédelem sajtóosztályát. Papp-Kunkli Nóra kérdésünkre elmondta, egy nagyjából 30 cm átmérőjű faág zuhant az autóra, aminek következtében annak szélvédője betört. A helyszínre a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik kézi erővel, valamint motoros láncfűrésszel eltávolították az ágat.

Az eset során senki sem sérült meg.

