Parkoló autó amortizálódott le Debrecenben! Mutatjuk a durva fotókat!
Az esetben szerencsére senki sem sérült meg. Az autó szélvédője is betört Debrecenben.
Ráesett egy faág egy parkoló autóra Debrecenben, a Kórház utcában csütörtök késő délután. Az egyik debreceni csoportban több képet is feltöltöttek a pórul járt járműről. A veszélyes faág a forgalmat is akadályozta.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a vármegyei katasztrófavédelem sajtóosztályát. Papp-Kunkli Nóra kérdésünkre elmondta, egy nagyjából 30 cm átmérőjű faág zuhant az autóra, aminek következtében annak szélvédője betört. A helyszínre a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik kézi erővel, valamint motoros láncfűrésszel eltávolították az ágat.
Az eset során senki sem sérült meg.
