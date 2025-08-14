Az önkiszolgáló kasszát kihasználva kopasztották meg a debreceni áruházat, mesterinek tűnő tervvel dolgoztak az elkövetők!

A Debreceni Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat az ellen az elkövetők ellen, akik átcímkézték az élelmiszereket és ezáltal a valós összegnél lényegesen kevesebbet fizettek a pénztárnál - közölte portálunkkal a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Több terméket is átcímkéztek, az önkiszolgáló kasszákban követtek el csalást az elkövetők Debrecenben

Forrás: illusztráció/MW-archív

A vádirat szerint a vádlottak 2025. április 4-én a kora esti órákban megjelentek Debrecen egyik nagyáruházában, ahol a húspultnál több, nagyobb értékű árut kértek ki. Ezt követően a bevásárló kosárral átmentek a zöldség osztályra, ahol a vádlottak az előzetes megállapodásuk szerint a hústermékek vonalkódját sokkal olcsóbb gyümölcsök és zöldségek vonalkódjára cserélték le, úgy hogy azt az eredeti címkére ragasztották. Az elkövetők ezután az egyik önkiszolgáló kasszához mentek, ahol a termékek valótlan vonalkódjának beolvasása után a valós ár töredékét fizették ki és így több mint 46.000 forint értékű húsárut vittek el.

Trükkös módon végeztek el csalást, ezt a büntetést kapják

A vádlottak a sértettnek ezáltal több mint 46 ezer forint kárt okoztak, amely a Debreceni Rendőrkapitányság által lefolytatott eljárás során megtérült oly módon, hogy az egyik vádlott szülője azt megfizette a sértett képviselőjének.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlottak ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon.

A járási ügyészség a büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottakkal szemben közérdekű munka büntetést szabjon ki.

