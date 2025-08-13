Autókat akart eladni egy debreceni férfi a neten, de volt egy kis probléma velük...

A Debreceni Járási Ügyészség minősített csalás bűntette miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki internetes hirdetésben gépjárműveket árult és a sértettektől előleg átutalását kérte - közölte portálunkkal a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Internetes csalás Debrecenben: több mint félmillió forintot csalt ki áldozataitól egy debreceni férfi

A vádirat szerint a vádlott munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett a bűncselekmények elkövetésének időpontjában, így azokkal az autókkal sem, amelyeket egy internetes hirdetési oldalon álnéven hirdetett meg eladásra 2023 október első napjaiban.

Több mint fél millió forintot csalt ki a debreceni férfi

2023. október 6-án a hirdetésben megadott telefonszámon vette fel a vádlottal a kapcsolatot a sértett, akivel megállapodott abban, hogy 720 ezer forintért értékesíti a járművet és kérte, hogy a sértett 200 ezer forint előleget utaljon át az általa megadott bankszámlaszámra. A sértett ebbe beleegyezett és még ugyanazon a napon átutalta a pénzt a vádlottnak. Másnap egy másik sértett is megkereste a vádlottat ugyanezen személygépkocsi megvásárlása céljából. A vádlott vele is megállapodott a 720 ezer forintos vételárban, azonban előre kért 72 ezer forint előleget.

A sértett ezt nem fogadta el, azonban 20.000 forintot átutalt.

Október 8-án egy másik személygépkocsit akart megvenni a sértett, ezért felhívta a vádlottat. 990 ezer forint vételárban állapodtak meg és a vádlott kérte, hogy a sértett 200 ezer forint előleget utaljon át a bankszámlájára. A sértett még ugyanezen a napon átutalt 115 ezer forintot, majd ezt követően a vádlott különböző banki technikai okra hivatkozva 200 ezer, majd újabb 198 ezer forint átutalására vette rá a vásárlót.

Csalás Debrecenben: ennyit kaphat a vádlott

A megállapodás teljesítésére egyik alkalommal sem került sor, a vádlott az általa meghirdetett gépjárművekkel nem rendelkezett, ezáltal a sértetteket tévedésbe ejtette és célja az előlegként kért összegek megszerzése volt. A vádlott által a sértetteknek okozott kár nem térült meg.

Az ügyben a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a többszörös visszaeső vádlott ellen nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A vádirat mértékes indítványként azt tartalmazza, hogy amennyiben a vádlott beismeri a bűncselekmények elkövetését és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, őt a járásbíróság 4 év fegyház büntetésre ítélje és 5 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

