Itt a rendőrség közleménye a Debrecen keleti részén történtek miatt, 3 ember már őrizetben – fotókkal

Egyre több a betörés Debrecenben

Közösségi oldalán osztotta meg a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség, hogy az elmúlt időszakban Debrecen keleti városrészéről több betörésről is érkezett bejelentés a rendőrségre. Kollégáik minden esetet alaposan megvizsgáltak, adatot gyűjtöttek, és helyszíni szemléket tartottak. Rövid időn belül több elkövetőt is azonosítottak, akiket előállítottak, és gyanúsítottként hallgattak ki. Közülük három férfit a nyomozók bűnügyi őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatásukat, amiket a Debreceni Járásbíróság elrendelt. A nyomozások jelenleg is folyamatban vannak, a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai minden szükséges intézkedést megtesznek a lakosság biztonsága és értékeinek megóvása érdekében.

Egyre több a betörés Debrecenben

Forrás: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Ezúton is kérik, hogy ha valaki jogsértésre utaló körülményt tapasztal, ne a közösségi médiába posztolja ki, hanem hívja a 112-es segélyhívó számot

Ne feledjék, hogy a közösségi médiában – főleg egy zárt csoportban – közzétett bejegyzések csak késve, vagy egyáltalán nem jutnak a hatóság tudomására!

Fiatalok is fosztogattak Debrecenben

A rendőrség még korábban is adott hírt a betörésekről. Egy fiatal tolvaj pár fosztogatott vendéglátóegységeket, kisboltokat, alig egy hét leforgása alatt öt debreceni üzletbe törtek be ismeretlenek július közepén. A bűnügyeseknek egy fiatal pár került a látókörébe, egy 16 éves helyi fiú és a 13 éves barátnője: