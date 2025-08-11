Összefogott a lakóközösség a Debrecen keleti részén történt betörések hatására

Több alkalommal is beszámoltunk a keleti városrészben történt besurranásokkal kapcsolatban. Írtunk arról is, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség augusztus 4-én a Facebook-oldalán tette közzé, hogy több, betöréssel kapcsolatos bejelentést regisztráltak. Mint írták, minden esetet alaposan kivizsgáltak, így rövid időn belül sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket, akiket őrizetbe is vettek, majd a Debreceni Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat.

Korábban több betörésről szóló bejelentés érkezett a rendőrségre

Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A környéken élők azonban nem nyugodtak meg, ugyanis a közösségi oldalakon további besurranásokról posztoltak a lakók, és többek szerint a hírekkel ellentétben továbbra is történtek betörések. Ennek hatására létrejött a Debrecen, Szabadságtelep betörő, tolvaj figyelmeztető csoport. A környéken élőket összefogó közösség vezetője, Vaál Julianna gondosan ügyelt arra, hogy törvényes kereteken belül működjön, politikailag semleges maradjon, a szerveződést ne érhesse önbíráskodás vádja, azonban éreztessék, hogy jelen vannak és figyelnek. A csoport azzal a céllal jött létre, hogy a környéken élők megosszák tapasztalataikat, fel tudják hívni a figyelmet a gyanús személyekre, járművekre, és végre visszatérjen a lakók biztonságérzete.

A bűnözők tudtára akarták hozni, hogy éberen figyelnek

Rövid idő alatt több mint ezer fő csatlakozott, közzétették az oldalon, ha ismeretlenek bádogos munkával kapcsolatban csengettek be a házakba, ha valahol beindult egy riasztó, ha egy gyanúsan cirkáló autóból valaki az udvarokat fürkészte. De ugyanígy térfigyelő kamera telepítésével kapcsolatos információkat is megosztottak, illetve megköszönték a járőrök munkáját, akikkel találkoztak a környéken. A gyanús eseteket állításuk szerint jelezték a rendőrség felé, és vonalban maradtak a hatóság kiérkezéséig. A tagok közül többen önkéntes felderítő körutakra indultak, leginkább egyenként vagy párban, kerülve a csoportosulást, hiszen hivatalosan nem tartoztak a polgárőrséghez.

Kitették az irányjelzőt a lakók: nincs helye a betöréseknek

Forrás: Debrecen, Szabadságtelep betörő, tolvaj figyelmeztető csoport

A csoport létrehozója figyelemfelkeltő matricákat és táblákat is készíttetett, melyen az összefogás logója és neve szerepelt. Ezeket a kerítésre, postaládákra kihelyezhető a lakók számára kérésre ingyenesen biztosították. A közösség augusztus 9-ére, szombat délelőttre lakógyűlést szervezett a Nagybánya utcai kondiparkba, hogy megosszák tapasztalataikat. Az eseményen Kovács István, az érintett területeket is magába foglaló 7-es választókerület (így az érintett városrészek, azaz a Bayk András-kert, a Pércsikert, az Ungvárikert és a Biharikert) önkormányzati képviselője is jelen volt. Facebook-oldalán azt írta, remek kezdeményezés indult el a keleti városrészben. Emellett gratulált a csoport létrehozásához Vaál Juliannának, és jelezte, hogy a gyűlésen beszámol a rendőrkapitánytól kapott információkról.