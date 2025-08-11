1 órája
Összefogott a lakóközösség a Debrecen keleti részén történt betörések hatására
Példaértékű, hogy a rendőri intézkedések mellett a város polgárai is nyitott szemmel járnak, törvényes úton maradva. Remélhetőleg ez a betörések végét jelenti. Az esettel kapcsolatban a rendőrség is megszólalt.
Kitették az irányjelzőt a lakók: nincs helye a betöréseknek
Forrás: Debrecen, Szabadságtelep betörő, tolvaj figyelmeztető csoport
Több alkalommal is beszámoltunk a keleti városrészben történt besurranásokkal kapcsolatban. Írtunk arról is, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség augusztus 4-én a Facebook-oldalán tette közzé, hogy több, betöréssel kapcsolatos bejelentést regisztráltak. Mint írták, minden esetet alaposan kivizsgáltak, így rövid időn belül sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket, akiket őrizetbe is vettek, majd a Debreceni Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat.
A környéken élők azonban nem nyugodtak meg, ugyanis a közösségi oldalakon további besurranásokról posztoltak a lakók, és többek szerint a hírekkel ellentétben továbbra is történtek betörések. Ennek hatására létrejött a Debrecen, Szabadságtelep betörő, tolvaj figyelmeztető csoport. A környéken élőket összefogó közösség vezetője, Vaál Julianna gondosan ügyelt arra, hogy törvényes kereteken belül működjön, politikailag semleges maradjon, a szerveződést ne érhesse önbíráskodás vádja, azonban éreztessék, hogy jelen vannak és figyelnek. A csoport azzal a céllal jött létre, hogy a környéken élők megosszák tapasztalataikat, fel tudják hívni a figyelmet a gyanús személyekre, járművekre, és végre visszatérjen a lakók biztonságérzete.
A bűnözők tudtára akarták hozni, hogy éberen figyelnek
Rövid idő alatt több mint ezer fő csatlakozott, közzétették az oldalon, ha ismeretlenek bádogos munkával kapcsolatban csengettek be a házakba, ha valahol beindult egy riasztó, ha egy gyanúsan cirkáló autóból valaki az udvarokat fürkészte. De ugyanígy térfigyelő kamera telepítésével kapcsolatos információkat is megosztottak, illetve megköszönték a járőrök munkáját, akikkel találkoztak a környéken. A gyanús eseteket állításuk szerint jelezték a rendőrség felé, és vonalban maradtak a hatóság kiérkezéséig. A tagok közül többen önkéntes felderítő körutakra indultak, leginkább egyenként vagy párban, kerülve a csoportosulást, hiszen hivatalosan nem tartoztak a polgárőrséghez.
A csoport létrehozója figyelemfelkeltő matricákat és táblákat is készíttetett, melyen az összefogás logója és neve szerepelt. Ezeket a kerítésre, postaládákra kihelyezhető a lakók számára kérésre ingyenesen biztosították. A közösség augusztus 9-ére, szombat délelőttre lakógyűlést szervezett a Nagybánya utcai kondiparkba, hogy megosszák tapasztalataikat. Az eseményen Kovács István, az érintett területeket is magába foglaló 7-es választókerület (így az érintett városrészek, azaz a Bayk András-kert, a Pércsikert, az Ungvárikert és a Biharikert) önkormányzati képviselője is jelen volt. Facebook-oldalán azt írta, remek kezdeményezés indult el a keleti városrészben. Emellett gratulált a csoport létrehozásához Vaál Juliannának, és jelezte, hogy a gyűlésen beszámol a rendőrkapitánytól kapott információkról.
A gyűlésen jelen voltak a polgárőrség képviselői is, akik Kovács István összegzése alapján ismertették, hogy a polgárőr közfeladatot lát el, rendőr jelenlétében joga van személyazonosságot igazoltatni rendőrrel együtt, és bizonyos helyzetekben intézkedést is kezdeményezhet.
Amíg egy magánszemély a 112-n keresztül a bevetésirányításnak tudja jelezni ha segítséget kér, a szolgálatban lévő polgárőr közvetlenül a szolgálatvezetővel áll telefonos kapcsolatban, aki azonnal küldi a legközelebb lévő járőröket a helyszínre. Bármilyen probléma esetén hivatalos jogi és szervezeti háttér áll mögötte
– írta a képviselő. Hozzátette, egy polgárőr szervezetben a tagság és a vállalt munka önkéntes, nem vezényelnek senkit olyan időben és olyan területre, ahová nem szeretne menni.
A szombati gyűlést követően a csoport létrehozója közzétette, megegyezés született abban, hogy az utcai figyelőszolgálatot továbbra is fenntartják.
Hogy a szerveződésnek, a rendőri tevékenységnek köszönhető-e, de az utóbbi napokban nem jeleztek bűncselekményt a csoporttagok.
Itt a rendőrség közleménye a Debrecen keleti részén történtek miatt, 3 ember már őrizetben – fotókkal
A rendőrséghez sem érkezett betörésről szóló bejelentés
Megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, melynek sajtóirodája arról tájékoztatta portálunkat, hogy a keleti városrészen történt betörésről vagy besurranásról nem érkezett bejelentés a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába az elmúlt héten.
Mint már arról korábban többször is hírt adtunk, a rendőrök több elkövetőt is elfogtak, közülük öt férfit bűnügyi őrizetbe vettek és vizsgálják azt is, hogy összefüggésbe hozhatók-e további hasonló bűncselekmények elkövetésével
– írták. Hozzátették, a nyomozások jelenleg is folyamatban vannak, a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai minden szükséges intézkedést megtesznek a lakosság biztonsága és értékeinek megóvása érdekében.
A rendőrök egy korábbi posztban arra kérték a város polgárait, hogy amennyiben bűncselekményt vagy jogsértést tapasztalnak, ne a közösségi oldalakra posztolják, hanem haladéktalanul hívják a 112-es segélyszámot, hogy minél előbb a hatóság tudomására jussanak.
Habár betörés nem, de egy rablás a rendőrség tudomására jutott szombaton, erről az alábbi cikkben számoltunk be:
Megvertek, majd kiraboltak egy férfit Debrecenben – hamar intézkedtek a rendőrök – fotókkal, videóval
