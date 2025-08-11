augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

22°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Összefogott a lakóközösség a Debrecen keleti részén történt betörések hatására

Címkék#rendőrség#debrecen#betörés

Példaértékű, hogy a rendőri intézkedések mellett a város polgárai is nyitott szemmel járnak, törvényes úton maradva. Remélhetőleg ez a betörések végét jelenti. Az esettel kapcsolatban a rendőrség is megszólalt.

Hajnal László
Összefogott a lakóközösség a Debrecen keleti részén történt betörések hatására

Kitették az irányjelzőt a lakók: nincs helye a betöréseknek

Forrás: Debrecen, Szabadságtelep betörő, tolvaj figyelmeztető csoport

Több alkalommal is beszámoltunk a keleti városrészben történt besurranásokkal kapcsolatban. Írtunk arról is, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség augusztus 4-én a Facebook-oldalán tette közzé, hogy több, betöréssel kapcsolatos bejelentést regisztráltak. Mint írták, minden esetet alaposan kivizsgáltak, így rövid időn belül sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket, akiket őrizetbe is vettek, majd a Debreceni Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat.

Korábban több betörésről szóló bejelentés érkezett a rendőrségre
Korábban több betörésről szóló bejelentés érkezett a rendőrségre
Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A környéken élők azonban nem nyugodtak meg, ugyanis a közösségi oldalakon további besurranásokról posztoltak a lakók, és többek szerint a hírekkel ellentétben továbbra is történtek betörések. Ennek hatására létrejött a Debrecen, Szabadságtelep betörő, tolvaj figyelmeztető csoport. A környéken élőket összefogó közösség vezetője, Vaál Julianna gondosan ügyelt arra, hogy törvényes kereteken belül működjön, politikailag semleges maradjon, a szerveződést ne érhesse önbíráskodás vádja, azonban éreztessék, hogy jelen vannak és figyelnek. A csoport azzal a céllal jött létre, hogy a környéken élők megosszák tapasztalataikat, fel tudják hívni a figyelmet a gyanús személyekre, járművekre, és végre visszatérjen a lakók biztonságérzete.

A bűnözők tudtára akarták hozni, hogy éberen figyelnek

Rövid idő alatt több mint ezer fő csatlakozott, közzétették az oldalon, ha ismeretlenek bádogos munkával kapcsolatban csengettek be a házakba, ha valahol beindult egy riasztó, ha egy gyanúsan cirkáló autóból valaki az udvarokat fürkészte. De ugyanígy térfigyelő kamera telepítésével kapcsolatos információkat is megosztottak, illetve megköszönték a járőrök munkáját, akikkel találkoztak a környéken. A gyanús eseteket állításuk szerint jelezték a rendőrség felé, és vonalban maradtak a hatóság kiérkezéséig. A tagok közül többen önkéntes felderítő körutakra indultak, leginkább egyenként vagy párban, kerülve a csoportosulást, hiszen hivatalosan nem tartoztak a polgárőrséghez.

Kitették az irányjelzőt a lakók: nincs helye a betöréseknek
Forrás: Debrecen, Szabadságtelep betörő, tolvaj figyelmeztető csoport

A csoport létrehozója figyelemfelkeltő matricákat és táblákat is készíttetett, melyen az összefogás logója és neve szerepelt. Ezeket a kerítésre, postaládákra kihelyezhető a lakók számára kérésre ingyenesen biztosították. A közösség augusztus 9-ére, szombat délelőttre lakógyűlést szervezett a Nagybánya utcai kondiparkba, hogy megosszák tapasztalataikat. Az eseményen Kovács István, az érintett területeket is magába foglaló 7-es választókerület (így az érintett városrészek, azaz a Bayk András-kert, a Pércsikert, az Ungvárikert és a Biharikert) önkormányzati képviselője is jelen volt. Facebook-oldalán azt írta, remek kezdeményezés indult el a keleti városrészben. Emellett gratulált a csoport létrehozásához Vaál Juliannának, és jelezte, hogy a gyűlésen beszámol a rendőrkapitánytól kapott információkról.

A gyűlésen jelen voltak a polgárőrség képviselői is, akik Kovács István összegzése alapján ismertették, hogy a polgárőr közfeladatot lát el, rendőr jelenlétében joga van személyazonosságot igazoltatni rendőrrel együtt, és bizonyos helyzetekben intézkedést is kezdeményezhet.

Amíg egy magánszemély a 112-n keresztül a bevetésirányításnak tudja jelezni ha segítséget kér, a szolgálatban lévő polgárőr közvetlenül a szolgálatvezetővel áll telefonos kapcsolatban, aki azonnal küldi a legközelebb lévő járőröket a helyszínre. Bármilyen probléma esetén hivatalos jogi és szervezeti háttér áll mögötte

 – írta a képviselő. Hozzátette, egy polgárőr szervezetben a tagság és a vállalt munka önkéntes, nem vezényelnek senkit olyan időben és olyan területre, ahová nem szeretne menni.

A szombati gyűlést követően a csoport létrehozója közzétette, megegyezés született abban, hogy az utcai figyelőszolgálatot továbbra is fenntartják. 

Hogy a szerveződésnek, a rendőri tevékenységnek köszönhető-e, de az utóbbi napokban nem jeleztek bűncselekményt a csoporttagok.

A rendőrséghez sem érkezett betörésről szóló bejelentés

Megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, melynek sajtóirodája arról tájékoztatta portálunkat, hogy a keleti városrészen történt betörésről vagy besurranásról nem érkezett bejelentés a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába az elmúlt héten.

Mint már arról korábban többször is hírt adtunk, a rendőrök több elkövetőt is elfogtak, közülük öt férfit bűnügyi őrizetbe vettek és vizsgálják azt is, hogy összefüggésbe hozhatók-e további hasonló bűncselekmények elkövetésével

 – írták. Hozzátették, a nyomozások jelenleg is folyamatban vannak, a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai minden szükséges intézkedést megtesznek a lakosság biztonsága és értékeinek megóvása érdekében. 

A rendőrök egy korábbi posztban arra kérték a város polgárait, hogy amennyiben bűncselekményt vagy jogsértést tapasztalnak, ne a közösségi oldalakra posztolják, hanem haladéktalanul hívják a 112-es segélyszámot, hogy minél előbb a hatóság tudomására jussanak.

Habár betörés nem, de egy rablás a rendőrség tudomására jutott szombaton, erről az alábbi cikkben számoltunk be:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu