Kipakolták a debreceni fodrászatot, mindenük odalett az éj leple alatt
A helyzethez mérten igyekeznek újra munkába állni. A rendőrségnél érdeklődtünk, az újabb betörés Debrecenben összefüggésbe hozható-e további esetekkel
Augusztus 17-én, vasárnap éjszaka betörtek az egyik debreceni fodrászüzletbe – erről a Kishegyesi úton található szalon a közösségi oldalán számolt be. Azt írták, a betörés során mindenük odalett: hajvágó gépek, kozmetikai és tetováló eszközök, de a helyzethez mérten igyekeznek újra munkába állni. Mivel mostanában több hasonló eset is napvilágot látott, a rendőrségnél érdeklődtünk, az újabb betörés Debrecenben összefüggésbe hozható-e további esetekkel. Hétfőn számoltunk be arról, hogy egy Szent Anna utcai üzletben is betörés történt, információink szerint a tettesek a bejárati ajtót megrongálva jutottak be az üzletbe, ezt követően pedig az ott talált pénzt magukhoz vették.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy betörés történt a Kishegyesi úton is.
A rendőrök a bejelentést követően szemlét tartottak, adatot gyűjtöttek és vizsgálják, hogy összefüggésbe hozható-e más betörésekkel az eset. A Debreceni Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást, az elkövető(k) felkutatása jelenleg is folyamatban van
– közölték.
Nem ez volt az első betörés Debrecenben
Több betörés miatt is figyelmeztették egymást az utóbbi időben a Debrecen keleti városrészében élő emberek. Sorra hívták fel a figyelmet arra, hogy megszaporodtak a hasonló esetek, volt, aki a biztonsági kamera által rögzített videót is megosztotta a pofátlan besurranásról. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség augusztus 4-én a Facebook-oldalán tette közzé, hogy több, betöréssel kapcsolatos bejelentést regisztráltak. Mint írták, minden esetet alaposan kivizsgáltak, így rövid időn belül sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket, akiket őrizetbe is vettek, majd a Debreceni Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat:
A környéken élők azonban nem nyugodtak meg, ugyanis a közösségi oldalakon további besurranásokról posztoltak a lakók, ennek hatására létrejött a Debrecen, Szabadságtelep betörő, tolvaj figyelmeztető csoport, az esetekkel részletesebben ebben a cikkben foglalkoztunk:
