Rendőrök helyszíneltek hétfőn a debreceni belvárosban! Kiderült, mi történt a társasház alatti boltoknál – fotóval
Szerencsétlenül indult a hét az üzlet tulajdonosának. Újabb betörés történt Debrecenben.
Betörés történt Debrecen belvárosában, rendőrök nyüzsögtek hétfőn déltájban az egyik Szent Anna utcai üzletnél – tudta meg a Haon. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség sajtóosztályát kerestük az ügyben, amely megerősítette: az egyenruhások betörés miatt végeztek helyszínelést a szóban forgó helyszínen.
Úgy értesültünk, hogy a tettesek a bejárati ajtót megrongálva jutottak be az üzletbe, ezt követően pedig az ott talált pénzt magukhoz vették. A délutáni órákban a helyszínen járva egyébként azt tapasztaltuk, hogy az üzlet időközben az újra kinyitott.
Betörés Debrecenben: nem ez volt az első eset, hogy „portyáztak” a városban
Augusztus elején szinte futótűzként tarolta le a város egyes csoportjait a közösségi médiában egy betöréssorozat, igyekeztek a lakók figyelmeztetni egymást a besurranókra. Mi több, biztonsági kamera is rögzített besurranó tolvajokat. Be is számoltunk róla, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség több betöréssel kapcsolatos bejelentést regisztrált. Minden esetet alaposan kivizsgáltak, így rövid időn belül sikerült azonosítaniuk a feltételezett elkövetőket.
