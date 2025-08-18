augusztus 18., hétfő

Bűnügy

1 órája

Rendőrök helyszíneltek hétfőn a debreceni belvárosban! Kiderült, mi történt a társasház alatti boltoknál – fotóval

Címkék#Szent Anna utca#üzlet#rendőr#betörés

Szerencsétlenül indult a hét az üzlet tulajdonosának. Újabb betörés történt Debrecenben.

Haon.hu

Betörés történt Debrecen belvárosában, rendőrök nyüzsögtek hétfőn déltájban az egyik Szent Anna utcai üzletnél – tudta meg a Haon. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség sajtóosztályát kerestük az ügyben, amely megerősítette: az egyenruhások betörés miatt végeztek helyszínelést a szóban forgó helyszínen.

Betörés Debrecen belvárosában: rendőrök nyüzsögtek egy Szent Anna utcai üzlet körül
Betörés Debrecen belvárosában: rendőrök nyüzsögtek egy Szent Anna utcai üzlet körül
Fotó: Haon

Úgy értesültünk, hogy a tettesek a bejárati ajtót megrongálva jutottak be az üzletbe, ezt követően pedig az ott talált pénzt magukhoz vették. A délutáni órákban a helyszínen járva egyébként azt tapasztaltuk, hogy az üzlet időközben az újra kinyitott.

Betörés Debrecenben: nem ez volt az első eset, hogy „portyáztak” a városban

Augusztus elején szinte futótűzként tarolta le a város egyes csoportjait a közösségi médiában egy betöréssorozat, igyekeztek a lakók figyelmeztetni egymást a besurranókra. Mi több, biztonsági kamera is rögzített besurranó tolvajokat. Be is számoltunk róla, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség több betöréssel kapcsolatos bejelentést regisztrált. Minden esetet alaposan kivizsgáltak, így rövid időn belül sikerült azonosítaniuk a feltételezett elkövetőket.

Az esetekről egyébként itt írtunk bővebben:

Az egyik betörésről készült videót pedig itt tekinthetik meg:

Ajánljuk még:

 

