Rajtaütés

2 órája

Sötét sufniból került elő a debreceni páros hétpecsétes titka, ezért tényleg jár a rendőri díszkíséret – videóval

Hétfőn érkezett bejelentés a rendőrségre, a nyomozók nem tétlenkedve, munkához is láttak. Hamar felgöngyölítették a debreceni betörést.

Haon.hu

Két férfi egy debreceni műhelybe tört be a hétvégén. A nyomozók szerdán elfogták, majd őrizetbe vették őket – közölte csütörtökön a rendőrség.  Mint írják, hétfőn érkezett bejelentés arról, hogy egy debreceni műhelybe betörtek, és különböző szerszámgépeket, valamint azokhoz tartozó alkatrészeket loptak több százezer forint értékben. 

A betörés folyamán több szerszámgépet, alkatrészeket is magukkal vittek
Forrás: police.hu

Alaposan megtervezték a betörést

Míg egyikük a figyelő szerepét látta el, társa a szerszámokat egy kerékpárra pakolta, majd miután végeztek, egy romos épületben rejtették el azokat, azonban a nyomozók eszén nem tudtak túljárni. A rendőrök miután adatgyűjtésbe kezdtek, minden apró részletet megvizsgáltak, rövid időn belül azonosítottak is két helyi lakost.

Az ellopott eszközöket egy romos épületben rejtették el
Forrás: police.hu

A kutatások alkalmával az elrejtett tárgyakat megtalálták és lefoglalták. A tulajdonos szerdán hiánytalanul visszakapta az értékeit.

A betörőkre szerdán csaptak le, majd előállították őket a rendőrkapitányságra. Mindketten beismerő vallomást tettek, a bűnügyesek vizsgálják, hogy összefüggésbe hozhatók-e további hasonló bűncselekmények elkövetésével. A Debreceni Rendőrkapitányság a 45 éves férfit és 22 éves társát őrizetbe vette és kezdeményezte a letartóztatását. 

A rendőrség videón is megmutatta az elfogást:

