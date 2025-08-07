2 órája
Sötét sufniból került elő a debreceni páros hétpecsétes titka, ezért tényleg jár a rendőri díszkíséret – videóval
Hétfőn érkezett bejelentés a rendőrségre, a nyomozók nem tétlenkedve, munkához is láttak. Hamar felgöngyölítették a debreceni betörést.
Két férfi egy debreceni műhelybe tört be a hétvégén. A nyomozók szerdán elfogták, majd őrizetbe vették őket – közölte csütörtökön a rendőrség. Mint írják, hétfőn érkezett bejelentés arról, hogy egy debreceni műhelybe betörtek, és különböző szerszámgépeket, valamint azokhoz tartozó alkatrészeket loptak több százezer forint értékben.
Alaposan megtervezték a betörést
Míg egyikük a figyelő szerepét látta el, társa a szerszámokat egy kerékpárra pakolta, majd miután végeztek, egy romos épületben rejtették el azokat, azonban a nyomozók eszén nem tudtak túljárni. A rendőrök miután adatgyűjtésbe kezdtek, minden apró részletet megvizsgáltak, rövid időn belül azonosítottak is két helyi lakost.
A kutatások alkalmával az elrejtett tárgyakat megtalálták és lefoglalták. A tulajdonos szerdán hiánytalanul visszakapta az értékeit.
A betörőkre szerdán csaptak le, majd előállították őket a rendőrkapitányságra. Mindketten beismerő vallomást tettek, a bűnügyesek vizsgálják, hogy összefüggésbe hozhatók-e további hasonló bűncselekmények elkövetésével. A Debreceni Rendőrkapitányság a 45 éves férfit és 22 éves társát őrizetbe vette és kezdeményezte a letartóztatását.
A rendőrség videón is megmutatta az elfogást:
