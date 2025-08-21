Balhé tört ki az egyik hajdú-bihari benzinkúton – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. A vádirat szerint a vádlott és a sértett között a bűncselekmény elkövetését megelőzően már volt konfliktus. A vádlott személygépkocsival ment tankolni 2024. május 26-án 17 óra körüli időben Nyíracsádon, amikor is ott találta a szintén üzemanyagot töltő sértettet.

Sima tankolással indult, óriási balhé kerekedett a benzinkúton!

A vádlott a benzinkúton belekötött a sértettbe, szóváltásba keveredtek, majd a feldühödött elkövető rátámadt a férfire és ököllel a szeme tájékán megütötte. Ezt követően dulakodni kezdtek egymással, a földre kerültek és a vádlott ott is ütlegelte a sértettet, majd a cselekményt észlelve az egyik benzinkúti alkalmazott vetett végett a sértett bántalmazásának.

A vádlott magatartása következtében a sértettnek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülései keletkeztek, azonban figyelemmel a bántalmazás módjára, a sérülés helyére, az elkövető szándéka 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülés okozására irányult.

A Debreceni Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot az ellen a férfi ellen, aki egy benzinkúton ököllel ütötte a sértettet.

Az ügyben a nyomozást a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság folytatta le. A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság az iratok tartalma alapján, tárgyalás lefolytatása nélkül a vádlottal szemben pénzbüntetést szabjon ki – olvasható a közleményben.

