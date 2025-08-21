augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

26°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez durva!

3 órája

Sima tankolással indult, óriási balhé kerekedett a benzinkúton!

Címkék#debrecen#benzinkút#tárgyalás#nyíracsád

Korábbi nézeteltérésük miatt verte meg haragosát a vádlott.

Haon.hu

Balhé tört ki az egyik hajdú-bihari benzinkúton – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. A vádirat szerint a vádlott és a sértett között a bűncselekmény elkövetését megelőzően már volt konfliktus. A vádlott személygépkocsival ment tankolni 2024. május 26-án 17 óra körüli időben Nyíracsádon, amikor is ott találta a szintén üzemanyagot töltő sértettet.

Sima tankolással indult, óriási balhé kerekedett a benzinkúton!
Sima tankolással indult, óriási balhé kerekedett a benzinkúton!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A vádlott a benzinkúton belekötött a sértettbe, szóváltásba keveredtek, majd a feldühödött elkövető rátámadt a férfire és ököllel a szeme tájékán megütötte. Ezt követően dulakodni kezdtek egymással, a földre kerültek és a vádlott ott is ütlegelte a sértettet, majd a cselekményt észlelve az egyik benzinkúti alkalmazott vetett végett a sértett bántalmazásának. 

A vádlott magatartása következtében a sértettnek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülései keletkeztek, azonban figyelemmel a bántalmazás módjára, a sérülés helyére, az elkövető szándéka 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülés okozására irányult.

A Debreceni Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot az ellen a férfi ellen, aki egy benzinkúton ököllel ütötte a sértettet.

Az ügyben a nyomozást a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság folytatta le. A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság az iratok tartalma alapján, tárgyalás lefolytatása nélkül a vádlottal szemben pénzbüntetést szabjon ki – olvasható a közleményben.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu