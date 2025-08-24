augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
baleset

1 órája

Kisteherautó és személyautó karambolozott Hajdú-Biharban, a mentőket is riasztották

Címkék#mentő#Zsáka#karambol#baleset

Teljesen lezárták az érintett útszakaszt. Baleset történt Zsáka határában, vasárnap délután.

Baleset történt vasárnap délután, a 47-es főúton, Zsáka határában, a Bethlen Gábor útnál, ahol karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a  berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hatan utaztak. 

CM20250220_Mester-Csemete baleset_HAON (9)
Baleset történt Zsáka határában, vasárnap délután
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mentők is érkeztek a baleset helyszínére

Az utasokhoz mentők érkeztek a helyszínre, ahol a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták az utat, a forgalmat elterelik. 

Információink szerint, a helyszínről 5 embert szállítottak kórházba.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu