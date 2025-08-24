baleset
1 órája
Kisteherautó és személyautó karambolozott Hajdú-Biharban, a mentőket is riasztották
Teljesen lezárták az érintett útszakaszt. Baleset történt Zsáka határában, vasárnap délután.
Baleset történt vasárnap délután, a 47-es főúton, Zsáka határában, a Bethlen Gábor útnál, ahol karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hatan utaztak.
Mentők is érkeztek a baleset helyszínére
Az utasokhoz mentők érkeztek a helyszínre, ahol a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták az utat, a forgalmat elterelik.
Információink szerint, a helyszínről 5 embert szállítottak kórházba.
