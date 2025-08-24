Kisteherautó és személyautó karambolozott Hajdú-Biharban, a mentőket is riasztották

Baleset történt vasárnap délután, a 47-es főúton, Zsáka határában, a Bethlen Gábor útnál, ahol karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hatan utaztak.

Baleset történt Zsáka határában, vasárnap délután

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mentők is érkeztek a baleset helyszínére

Az utasokhoz mentők érkeztek a helyszínre, ahol a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták az utat, a forgalmat elterelik.

Információink szerint, a helyszínről 5 embert szállítottak kórházba.

Ajánljuk még: