Összeütközött két autó a hajdú-bihari város közelében

Ráfutásos balesetet szenvedett két autó a 35-ös főút 27-es kilométerénél, Polgár térségében – számolt be róla szerda délelőtt a katasztrófavédelem.

Baleset miatt volt szükség a hatóságokra

Forrás: Napló-archív

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

