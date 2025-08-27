augusztus 27., szerda

Összeütközött két autó a hajdú-bihari város közelében

A tűzoltók is a helyszínre vonultak. A baleset szerda délelőtt történt.

Haon.hu

Ráfutásos balesetet szenvedett két autó a 35-ös főút 27-es kilométerénél, Polgár térségében – számolt be róla szerda délelőtt a katasztrófavédelem

Baleset miatt volt szükség a rendőrökre
Baleset miatt volt szükség a hatóságokra
Forrás: Napló-archív

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

