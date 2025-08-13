Sziréna
3 órája
Egy gyerek is megsérült a debreceni balesetben – fotókkal
Két személyt szállítottak kórházba a helyszínről. A baleset következtében a két személyautó a kerítésnek csapódott Debrecenben.
Baleset történt kedd délután Debrecenben, a Bulgár utcában, a Kerekes Ferenc utcánál, ahol összeütközött, majd egy családi ház kerítésének csapódott két személyautó – számoltunk be róla. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Egy gyermek is megsérült a debreceni balesetben
Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről két sérültet, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.
A balesetről készült fotóinkat itt tudják megnézni:
Összeütközött két autó, majd a járművek kerítésnek csapódtak DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Otthon Start program
8 órája
Ekkora a választék, ha Debrecenben vennél lakást az Otthon Start programban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre