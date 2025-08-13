Egy gyerek is megsérült a debreceni balesetben – fotókkal

Baleset történt kedd délután Debrecenben, a Bulgár utcában, a Kerekes Ferenc utcánál, ahol összeütközött, majd egy családi ház kerítésének csapódott két személyautó – számoltunk be róla. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.

A debreceni balesetben egy gyermek is megsérült

Forrás: Napló-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egy gyermek is megsérült a debreceni balesetben

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről két sérültet, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

A balesetről készült fotóinkat itt tudják megnézni: