Sziréna

3 órája

Egy gyerek is megsérült a debreceni balesetben – fotókkal

Címkék#debrecen#mentő#baleset

Két személyt szállítottak kórházba a helyszínről. A baleset következtében a két személyautó a kerítésnek csapódott Debrecenben.

Haon.hu

Baleset történt kedd délután Debrecenben, a Bulgár utcában, a Kerekes Ferenc utcánál, ahol összeütközött, majd egy családi ház kerítésének csapódott két személyautó – számoltunk be róla. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. 

A debreceni balesetben egy gyermek is megsérült
Forrás:  Napló-archív
Forrás:  Napló-archív

Egy gyermek is megsérült a debreceni balesetben

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről két sérültet, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

A balesetről készült fotóinkat itt tudják megnézni:

Összeütközött két autó, majd a járművek kerítésnek csapódtak Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

