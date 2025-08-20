Két autó ütközött Hajdúhadházon, mentő is érkezett a helyszínre

Baleset történt szerda délután Hajdúhadházon, a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél, karambolozott két személyautó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.

Baleset történt szerda délután Hajdúhadházon

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Baleset Hajdúhadházon: teljes útzár van

A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

