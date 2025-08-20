augusztus 20., szerda

baleset

1 órája

Két autó ütközött Hajdúhadházon, mentő is érkezett a helyszínre

Az útszakaszon teljes útzár van érvénybe. Baleset történt szerda délután Hajdúhadházon.

Haon.hu

Baleset történt szerda délután Hajdúhadházon, a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél, karambolozott két személyautó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. 

Baleset történt szerda délután Hajdúhadházon
Baleset történt szerda délután Hajdúhadházon
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Baleset Hajdúhadházon: teljes útzár van

A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

