baleset
1 órája
Két autó ütközött Hajdúhadházon, mentő is érkezett a helyszínre
Az útszakaszon teljes útzár van érvénybe. Baleset történt szerda délután Hajdúhadházon.
Baleset történt szerda délután Hajdúhadházon, a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél, karambolozott két személyautó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Baleset Hajdúhadházon: teljes útzár van
A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Debreceni Virágkarnevál
7 órája
Óriási tömeggel indult el a menet a Debreceni Virágkarneválon – fotókkal, videóval
Ezt ne hagyja ki!Ez durva lesz!
2 órája
Zivatarral, jégesővel közelít a Lukas-ciklon, hamarosan eléri az országot! – figyelmeztetést adott ki a HungaroMet!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre