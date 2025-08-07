augusztus 7., csütörtök

Sziréna

3 órája

Motoros és autós ütközött a hajdú-bihari autópályán

Az eset csütörtök reggel történt. A baleset miatt a hatóságokat is riasztották.

Haon.hu

Összeütközött egy személyautó és egy motoros péntek reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – számolt be a balesetről a reggeli órákban az Útinform.

A baleset miatt a lehajtót is le kellett zárni
A baleset miatt a lehajtót is le kellett zárni

Forrás: Napló-archív
Forrás: Napló-archív

Hozzátették, a 227-es km-nél a lehajtóágat le is zárták a helyszínelés idejére.

