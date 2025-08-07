Sziréna
3 órája
Motoros és autós ütközött a hajdú-bihari autópályán
Az eset csütörtök reggel történt. A baleset miatt a hatóságokat is riasztották.
Összeütközött egy személyautó és egy motoros péntek reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – számolt be a balesetről a reggeli órákban az Útinform.
Hozzátették, a 227-es km-nél a lehajtóágat le is zárták a helyszínelés idejére.
