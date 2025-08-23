augusztus 23., szombat

Ügyeleti hírek

2 órája

Akkora baleset történ Debrecennél, hogy a szalagkorlát is kiszakadt a helyéről

Címkék#Hajdúnánás#Debrecen#katasztrófavédelem#baleset

Több személyt is kórházba kellett szállítani. A baleset péntek délután történt.

Haon.hu

Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze Debrecenben közelében, riasztották a város hivatásos tűzoltói. Az egység a járműveket átvizsgálta és áramtalanította azokat. A baleset után a személyautó egyik utasát a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból. 

A baleset péntek délután történt
Forrás: Napló-archív
Forrás: Napló-archív

A mentőszolgálat három embert szállított kórházba a helyszínről – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójában. 

Ütköztek, majd egy szalagkorlátot is átszakított egy BMW Debrecennél

Fotók: Vida Márton Péter

További beavatkozások:

  • Kettéhasadt egy fa a debreceni Nyék utcában, emiatt riasztották péntek reggel a tűzoltókat. Az egység a fát eltávolította.
  • Vasúti sínre borult egy nyárfa Hajdúnánáson, a Tedej vasútállomáson. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.

Ajánljuk még:

 

