Akkora baleset történ Debrecennél, hogy a szalagkorlát is kiszakadt a helyéről

Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze Debrecenben közelében, riasztották a város hivatásos tűzoltói. Az egység a járműveket átvizsgálta és áramtalanította azokat. A baleset után a személyautó egyik utasát a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból.

A baleset péntek délután történt

Forrás: Napló-archív

A mentőszolgálat három embert szállított kórházba a helyszínről – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójában.