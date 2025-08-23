Ügyeleti hírek
Akkora baleset történ Debrecennél, hogy a szalagkorlát is kiszakadt a helyéről
Több személyt is kórházba kellett szállítani. A baleset péntek délután történt.
Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze Debrecenben közelében, riasztották a város hivatásos tűzoltói. Az egység a járműveket átvizsgálta és áramtalanította azokat. A baleset után a személyautó egyik utasát a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból.
A mentőszolgálat három embert szállított kórházba a helyszínről – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójában.
Ütköztek, majd egy szalagkorlátot is átszakított egy BMW DebrecennélFotók: Vida Márton Péter
További beavatkozások:
- Kettéhasadt egy fa a debreceni Nyék utcában, emiatt riasztották péntek reggel a tűzoltókat. Az egység a fát eltávolította.
- Vasúti sínre borult egy nyárfa Hajdúnánáson, a Tedej vasútállomáson. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.
