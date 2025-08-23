augusztus 23., szombat

Bence névnap

14°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Brutális baleset történt Debrecennél, a szalagkorlátot is kidöntötték

Címkék#Debrecen#tömegbaleset#étterem#Hajdú-Bihar#baleset#loki

Egy ideig a forgalom is akadályozva volt. A balesetben többen megsérültek.

Haon.hu

Mint arról a katasztrófavédelem információi alapján beszámoltunk, súlyos baleset történt, összeütközött két autó a 471-es főút 4-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében. 

Súlyos baleset történt Debrecennél
Súlyos baleset történt Debrecennél
Forrás: Napló-archív

A balesetben három személy sérült meg.

Ütköztek, majd egy szalagkorlátot is átszakított egy BMW Debrecennél

Fotók: Vida Márton Péter

Haj az ételben, sonka helyett parizer, bunkó pincérek: hajdú-bihari éttermek, ahová inkább sose ülj be!

Egyáltalán nem mindegy, hogy pozitív vagy negatív élményt ad számunkra egy étterem, pláne, hogyha nem egyedül megyünk és egy különleges esemény a cél. Az interneten egy-egy vendéglátó/szórakoztató egység megismerésénél/kiválasztásánál igen nagy segítséget kapunk az emberek véleménye, értékelése alapján. Ez tömegesen és naprakészen mutatja meg számunkra azokat a hajdú-bihari éttermeket is, amiket vagy soha az életben nem szeretnénk kipróbálni, vagy örökre (de minimum hosszú időre) a szívünkbe zárja magát. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Megrázó fotók a Hajdú-Biharnál történt halálos balesetről, ketten életüket vesztették

Brutális tömegbaleset rázta meg csütörtök délután Szabolcsot és Hajdú-Bihart: két jármű karambolozott a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A halálos balesethez két mentőhelikoptert is riasztottak, a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a műszaki mentés teljes útzár mellett zajlott.

Véget ér egy korszak! Megkérdeztük, hogy mi lesz az Arany János utcai McDonald's helyén!

A népszerű étteremlánc Arany János utcán lévő üzlete idén a MÁV-székházba költözik. De vajon mi lesz a jelenlegi McDonald's helyén? Erre a kérdésünkre a Cívis Ház Zrt. felelt.

Cipőt ment kicserélni a boltba, majd összeveszett az eladóval, a csattanó ezután jött!

Összebalhézott egy férfi az eladóval egy debreceni cipőboltban, majd egy új pár lábbelivel a lábán távozott az üzletből – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség pénteki közleményéből. A vádirat szerint egy férfi tavaly, július 25-én a délutáni órákban megjelent egy debreceni cipőboltban, ahol a fiának korábban vásárolt sportcipővel kapcsolatos szavatossági igénnyel lépett fel. A cipőcsere kapcsán a vádlott és az eladó között vita alakult ki, mivel az eladó szerint nem volt jogos a vádlott csere iránti igénye és ezt a férfi nem fogadta el.

Kiderült, ki követhette el a nagydorogi csecsemőgyilkosságot

Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság, melynek kapcsán augusztus 22-én tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Mint arról a teol.hu beszámolt,  a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. Az eltűnt csecsemő keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. 

Óriási győzelem: hármat vágott a Loki a Puskás Akadémiának!

A Nyíregyháza elleni pofon után a Puskás Akadémia otthonában javított a Debreceni VSC a Fizz Liga 5. fordulójában péntek este, miután Dzsudzsák Balázs vezérletével háromszor is bevette a felcsútiak kapuját! Bár kiegyenlített a két együttes örökmérlege, az utóbbi találkozókból rendre a Fejér vármegyeiek jöttek ki jobban, ami előrevetítette, hogy ezúttal is nehéz mérkőzés várt a piros-fehérekre. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu