Brutális baleset történt Debrecennél, a szalagkorlátot is kidöntötték

Cipőt ment kicserélni a boltba, majd összeveszett az eladóval, a csattanó ezután jött!

Összebalhézott egy férfi az eladóval egy debreceni cipőboltban, majd egy új pár lábbelivel a lábán távozott az üzletből – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség pénteki közleményéből. A vádirat szerint egy férfi tavaly, július 25-én a délutáni órákban megjelent egy debreceni cipőboltban, ahol a fiának korábban vásárolt sportcipővel kapcsolatos szavatossági igénnyel lépett fel. A cipőcsere kapcsán a vádlott és az eladó között vita alakult ki, mivel az eladó szerint nem volt jogos a vádlott csere iránti igénye és ezt a férfi nem fogadta el.