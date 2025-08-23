1 órája
Brutális baleset történt Debrecennél, a szalagkorlátot is kidöntötték
Egy ideig a forgalom is akadályozva volt. A balesetben többen megsérültek.
Mint arról a katasztrófavédelem információi alapján beszámoltunk, súlyos baleset történt, összeütközött két autó a 471-es főút 4-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében.
A balesetben három személy sérült meg.
Ütköztek, majd egy szalagkorlátot is átszakított egy BMW DebrecennélFotók: Vida Márton Péter
Durva baleset Debrecennél, a szalagkorlátot is átszakította a BMW – fotókkal, videóval
Haj az ételben, sonka helyett parizer, bunkó pincérek: hajdú-bihari éttermek, ahová inkább sose ülj be!
Egyáltalán nem mindegy, hogy pozitív vagy negatív élményt ad számunkra egy étterem, pláne, hogyha nem egyedül megyünk és egy különleges esemény a cél. Az interneten egy-egy vendéglátó/szórakoztató egység megismerésénél/kiválasztásánál igen nagy segítséget kapunk az emberek véleménye, értékelése alapján. Ez tömegesen és naprakészen mutatja meg számunkra azokat a hajdú-bihari éttermeket is, amiket vagy soha az életben nem szeretnénk kipróbálni, vagy örökre (de minimum hosszú időre) a szívünkbe zárja magát.
Haj az ételben, sonka helyett parizer, bunkó pincérek: hajdú-bihari éttermek, ahová inkább sose ülj be!
Megrázó fotók a Hajdú-Biharnál történt halálos balesetről, ketten életüket vesztették
Brutális tömegbaleset rázta meg csütörtök délután Szabolcsot és Hajdú-Bihart: két jármű karambolozott a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A halálos balesethez két mentőhelikoptert is riasztottak, a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a műszaki mentés teljes útzár mellett zajlott.
Megrázó fotók a Hajdú-Biharnál történt halálos balesetről, ketten életüket vesztették
Véget ér egy korszak! Megkérdeztük, hogy mi lesz az Arany János utcai McDonald's helyén!
A népszerű étteremlánc Arany János utcán lévő üzlete idén a MÁV-székházba költözik. De vajon mi lesz a jelenlegi McDonald's helyén? Erre a kérdésünkre a Cívis Ház Zrt. felelt.
Véget ér egy korszak! Megkérdeztük, hogy mi lesz az Arany János utcai McDonald's helyén!
Cipőt ment kicserélni a boltba, majd összeveszett az eladóval, a csattanó ezután jött!
Összebalhézott egy férfi az eladóval egy debreceni cipőboltban, majd egy új pár lábbelivel a lábán távozott az üzletből – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség pénteki közleményéből. A vádirat szerint egy férfi tavaly, július 25-én a délutáni órákban megjelent egy debreceni cipőboltban, ahol a fiának korábban vásárolt sportcipővel kapcsolatos szavatossági igénnyel lépett fel. A cipőcsere kapcsán a vádlott és az eladó között vita alakult ki, mivel az eladó szerint nem volt jogos a vádlott csere iránti igénye és ezt a férfi nem fogadta el.
Cipőt ment kicserélni a boltba, majd összeveszett az eladóval, a csattanó ezután jött!
Kiderült, ki követhette el a nagydorogi csecsemőgyilkosságot
Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság, melynek kapcsán augusztus 22-én tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Mint arról a teol.hu beszámolt, a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. Az eltűnt csecsemő keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.
Óriási győzelem: hármat vágott a Loki a Puskás Akadémiának!
A Nyíregyháza elleni pofon után a Puskás Akadémia otthonában javított a Debreceni VSC a Fizz Liga 5. fordulójában péntek este, miután Dzsudzsák Balázs vezérletével háromszor is bevette a felcsútiak kapuját! Bár kiegyenlített a két együttes örökmérlege, az utóbbi találkozókból rendre a Fejér vármegyeiek jöttek ki jobban, ami előrevetítette, hogy ezúttal is nehéz mérkőzés várt a piros-fehérekre.