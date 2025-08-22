Sziréna
Mi történik? Újabb baleset történt Debrecennél
Egy személy nem tudott kiszállni az egyik roncsból. Rövid időn belül ez már a harmadik baleset.
Összeütközött két gépkocsi a 471-es főút 4-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében – adott hírt a balesetről péntek délután a katasztrófavédelem.
Az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítanak ki.
A beavatkozás idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt.
Rövid időn belül ez már a harmadik baleset, ami Debrecennél történt. Korábban a 4-es főúton ütközött két autó, majd a Kassai úton rohant egymásba három jármű.
