Mi történik? Újabb baleset történt Debrecennél

Összeütközött két gépkocsi a 471-es főút 4-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében – adott hírt a balesetről péntek délután a katasztrófavédelem.

Újabb baleset történt Debrecennél

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítanak ki.

A beavatkozás idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Rövid időn belül ez már a harmadik baleset, ami Debrecennél történt. Korábban a 4-es főúton ütközött két autó, majd a Kassai úton rohant egymásba három jármű.