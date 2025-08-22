augusztus 22., péntek

Mi történik? Újabb baleset történt Debrecennél

Címkék#Debrecen#katasztrófavédelem#baleset

Egy személy nem tudott kiszállni az egyik roncsból. Rövid időn belül ez már a harmadik baleset.

Haon.hu

Összeütközött két gépkocsi a 471-es főút 4-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében – adott hírt a balesetről péntek délután a katasztrófavédelem

Baleset történt szerda délután Hajdúhadházon
Újabb baleset történt Debrecennél
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítanak ki. 

A beavatkozás idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt.

Rövid időn belül ez már a harmadik baleset, ami Debrecennél történt. Korábban a 4-es főúton ütközött két autó, majd a Kassai úton rohant egymásba három jármű.

