Hatalmas baleset volt Hajdú-Biharban, többen is kórházba kerültek

Két autó ütközött össze vasárnap Zsákán, a Bethlen Gábor utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat öt embert kórházba szállított – olvasható a katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójában.

A balesetben többen megsérültek

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Vasárnap délelőtt egy autó lesodródott az útról Derecske közelében. A konyári önkéntes és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesetben senki sem sérült meg.

Este két kisbusz ütközött össze Biharkeresztes közelében. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg.

A baleset mellett állatot is mentettek

Egy tizenkét méter magas fenyőfán rekedt egy macska Hajdúszoboszlón, a Dózsa György úton, ezért riasztották a város hivatásos tűzoltóit. Az egység egy létra segítségivel lementette a macskát a magasból.

Egyéb beavatkozások:

Ezer négyzetméteren égett a száraz avar és a gaz Hajdúhadházon, a Vénkertben. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Egy faágat távolítottak el a debreceni hivatásos tűzoltók, a Ruyter utcában, mert faág lehasadt és a gyalogos forgalmat veszélyeztette. A tűzoltók gépezetes tolólétrán keresztül motoros láncfűrésszel dolgoztak.

