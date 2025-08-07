Balesetek egész sora miatt szóltak a szirénák Hajdú-Biharban

Két személygépkocsi ütközött össze szerdán délután Debrecenben, a Füredi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket, melyek közül egyet áramtalanítottak. Az autókban összesen hárman utaztak, akik közül senki sem sérült meg.

Két személygépkocsi ütközött össze délután Nyíradony közelében, a 471-es számú főúton. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az balesetben senki sem sérült meg.

A balesetek mellett tűz is volt

Ötszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet Kismarjában a Kert utcában tegnap délután. A létavértesi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet.

Nyolc négyzetméteren égett a növényi hulladék Debrecenben a Külső Sámsoni úton, szerdán délután. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Egyéb beavatkozások:

Lehasadt egy tizenöt méter magas fa ága Debrecenben, az Erdőmellék utcában, délelőtt. A debreceni hivatásos tűzoltók, kihúzós létrán keresztül teleszkópos láncfűrésszel avatkoztak be.

Debrecenben a Komlóssy úton veszélyeztette egy fa, két lehasadt ága is a gyalogos és gépjármű forgalmat. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói, magasból mentő segítségével, motoros láncfűrésszel avatkoztak be.

