Ügyeleti hírek

4 órája

Balesetek egész sora miatt szóltak a szirénák Hajdú-Biharban

Címkék#hulladék#katasztrófavédelem#tűz#Hajdú-Bihar#baleset

Több helyen is ütköztek az autók. A balesetek mellett azonban tűzhöz is siettek a lánglovagok.

Haon.hu

Két személygépkocsi ütközött össze szerdán reggel Debrecenben, a Szent Anna utcában. A baleset után a debreceni hivatásos tűzoltók a járműveket átvizsgálták, és elvégezték az áramtalanítást. 

CM20250806_Baleset_Szent Anna utca_HAON (5)
Már reggel balesethez siettek a tűzoltók
Forrás: Napló-archív

Az autókban csak a sofőrök utaztak, közülük egy embert a mentőszolgálat kivizsgálásra kórházba szállított – számolt be róla közleményében a katasztrófavédelem.

Baleset a debreceni Szent Anna utcán

Fotók: Czinege Melinda

Két személygépkocsi ütközött össze szerdán délután Debrecenben, a Füredi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket, melyek közül egyet áramtalanítottak. Az autókban összesen hárman utaztak, akik közül senki sem sérült meg.

Két személygépkocsi ütközött össze délután Nyíradony közelében, a 471-es számú főúton. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az balesetben senki sem sérült meg.

A balesetek mellett tűz is volt

Ötszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet Kismarjában a Kert utcában tegnap délután. A létavértesi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet.

Nyolc négyzetméteren égett a növényi hulladék Debrecenben a Külső Sámsoni úton, szerdán délután. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Egyéb beavatkozások:

  • Lehasadt egy tizenöt méter magas fa ága Debrecenben, az Erdőmellék utcában, délelőtt. A debreceni hivatásos tűzoltók, kihúzós létrán keresztül teleszkópos láncfűrésszel avatkoztak be.
  • Debrecenben a Komlóssy úton veszélyeztette egy fa, két lehasadt ága is a gyalogos és gépjármű forgalmat. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói, magasból mentő segítségével, motoros láncfűrésszel avatkoztak be.

