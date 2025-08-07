4 órája
Balesetek egész sora miatt szóltak a szirénák Hajdú-Biharban
Több helyen is ütköztek az autók. A balesetek mellett azonban tűzhöz is siettek a lánglovagok.
Két személygépkocsi ütközött össze szerdán reggel Debrecenben, a Szent Anna utcában. A baleset után a debreceni hivatásos tűzoltók a járműveket átvizsgálták, és elvégezték az áramtalanítást.
Az autókban csak a sofőrök utaztak, közülük egy embert a mentőszolgálat kivizsgálásra kórházba szállított – számolt be róla közleményében a katasztrófavédelem.
Baleset a debreceni Szent Anna utcánFotók: Czinege Melinda
Két személygépkocsi ütközött össze szerdán délután Debrecenben, a Füredi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket, melyek közül egyet áramtalanítottak. Az autókban összesen hárman utaztak, akik közül senki sem sérült meg.
Két személygépkocsi ütközött össze délután Nyíradony közelében, a 471-es számú főúton. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az balesetben senki sem sérült meg.
A balesetek mellett tűz is volt
Ötszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet Kismarjában a Kert utcában tegnap délután. A létavértesi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet.
Nyolc négyzetméteren égett a növényi hulladék Debrecenben a Külső Sámsoni úton, szerdán délután. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral oltották el a tüzet.
Egyéb beavatkozások:
- Lehasadt egy tizenöt méter magas fa ága Debrecenben, az Erdőmellék utcában, délelőtt. A debreceni hivatásos tűzoltók, kihúzós létrán keresztül teleszkópos láncfűrésszel avatkoztak be.
- Debrecenben a Komlóssy úton veszélyeztette egy fa, két lehasadt ága is a gyalogos és gépjármű forgalmat. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói, magasból mentő segítségével, motoros láncfűrésszel avatkoztak be.
