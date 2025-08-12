augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kék hírek

2 órája

Ezt mégis hogy sikerült? Darwin-díjas tolatást mutattak be Hajdú-Biharban - videóval

Címkék#tolatás#rendőrség#Sáránd#baleset

A sofőr megállás nélkül hajtott tovább. A rendőrségre sok ehhez hasonló balesetről érkezik bejelentés.

Haon.hu

A rendőrségre gyakran érkezik bejelentés olyan balesetekről, amikor parkoló autókba tolatnak bele, húznak meg, vagy törnek össze ismeretlen járművezetők. Sajnos, sokszor ezek a sofőrök úgy hajtanak el a helyszínekről, hogy nem hagyják hátra az adataikat - írja a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.

Ezt mégis hogy? Parkoló autóval balesetezett egy tolató jármű Sárándon
Ezt mégis hogy? Parkoló autóval balesetezett egy tolató jármű Sárándon
Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség

A videón is egy ilyen eset látható, idén áprilisban Sárándon egy figyelmetlen vezető beletolatott egy parkoló kocsiba, majd elhajtott. A rendőrök a sofőrt azonosították és szabálysértési eljárást folytattak le vele szemben. Az ilyen, és ehhez hasonló cselekmények visszaszorítása érdekében a rendőrség szigorúan lép fel az olyan szabályszegőkkel szemben, akik adataik megadása nélkül távoznak a baleset helyszínéről. 

A sofőrök ilyenkor pénzbüntetés mellett akár több hónap járművezetéstől eltiltásra is számíthatnak.

Mutatjuk a megdöbbentő felvételeket:

Ez is érdekelhet: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu