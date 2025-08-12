2 órája
Ezt mégis hogy sikerült? Darwin-díjas tolatást mutattak be Hajdú-Biharban - videóval
A sofőr megállás nélkül hajtott tovább. A rendőrségre sok ehhez hasonló balesetről érkezik bejelentés.
A rendőrségre gyakran érkezik bejelentés olyan balesetekről, amikor parkoló autókba tolatnak bele, húznak meg, vagy törnek össze ismeretlen járművezetők. Sajnos, sokszor ezek a sofőrök úgy hajtanak el a helyszínekről, hogy nem hagyják hátra az adataikat - írja a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.
A videón is egy ilyen eset látható, idén áprilisban Sárándon egy figyelmetlen vezető beletolatott egy parkoló kocsiba, majd elhajtott. A rendőrök a sofőrt azonosították és szabálysértési eljárást folytattak le vele szemben. Az ilyen, és ehhez hasonló cselekmények visszaszorítása érdekében a rendőrség szigorúan lép fel az olyan szabályszegőkkel szemben, akik adataik megadása nélkül távoznak a baleset helyszínéről.
A sofőrök ilyenkor pénzbüntetés mellett akár több hónap járművezetéstől eltiltásra is számíthatnak.
Mutatjuk a megdöbbentő felvételeket:
Ez is érdekelhet:
Fotókon és videón mutatjuk a Hajdúszoboszló határában történt balesetet!
Ritka, afrikai állatot fotóztak Hajdú-Biharban! Ilyet felénk még állatkertben sem látni!