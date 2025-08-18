A rendőrség nagy erőkkel nyomoz egy püspökladányi baleset után, most szemtanúk segítségét kérik

A Püspökladányi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztálya közúti baleset gondatlan okozása vétség gyanúja miatt folytat eljárást. A nyomozás adatai szerint a Honvéd utca és Bocskai utca kereszteződésében egy autó elsodort egy kerékpárost 2025. február 13-án 9 óra 30 perc körül – olvasható a police.hu-n.

Baleset Püspökladányban: a Honvéd utca és Bocskai utca kereszteződésében egy autó elsodort egy kerékpárost

Forrás: police.hu

Aki látta a balesetet, jelentkezzen!

A Püspökladányi Rendőrkapitányság kéri azokat, akik látták a balesetet, jelentkezzenek személyesen a Püspökladányi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályán (Püspökladány, Baross utca 2. szám), vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, illetve a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Ajánljuk még: