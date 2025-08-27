42 perce
Nagy karambol a hajdú-bihari főúton, három gyereket kórházba vittek
Újabb ütközés történt a vármegyében. A balesetben két autó volt érintett.
Összeütközött három személygépkocsi a 35-ös főút 31-es kilométerénél, Polgár külterületén szerda délután - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Mint írják, a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
A rendőrség információi szerint az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a helyszínelés, valamint a műszaki mentés idejére.
Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről öt sérültet, köztük három gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
FRISSÍTÉS: A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség sajtóosztálya közölte, hogy véget ért a teljes útzár a 35-ös főúton.
Több baleset is történt szerdán Hajdú-Biharban
Szerda délelőtt egy motoros és egy autós ütközött Debrecen belvárosában, a motoros az egyik áruház üvegfalának csapódott az ütközés következtében. A balesetről képeket és videót az alábbi cikkben nézhettek meg:
Üvegfalnak csapódott egy motoros Debrecenben – fotók és videó a helyszínről!
A 42-es főúton, Báránd és Földes között egy személyautó lesodródott az úttestről, fának csapódott, majd kigyulladt. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Bővebben itt írtunk az esetről:
