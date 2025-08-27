Nagy karambol a hajdú-bihari főúton, három gyereket kórházba vittek

Összeütközött három személygépkocsi a 35-ös főút 31-es kilométerénél, Polgár külterületén szerda délután - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Mint írják, a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Baleset Polgárnál: legalább két autó ütközött a 35-ös főúton

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

A rendőrség információi szerint az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a helyszínelés, valamint a műszaki mentés idejére.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről öt sérültet, köztük három gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

FRISSÍTÉS: A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség sajtóosztálya közölte, hogy véget ért a teljes útzár a 35-ös főúton.

Több baleset is történt szerdán Hajdú-Biharban

Szerda délelőtt egy motoros és egy autós ütközött Debrecen belvárosában, a motoros az egyik áruház üvegfalának csapódott az ütközés következtében. A balesetről képeket és videót az alábbi cikkben nézhettek meg: