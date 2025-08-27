Súlyosan megsérült egy motoros Püspökladányban, esélye sem volt a figyelmetlen autóssal szemben

A vádirat szerint a vádlott autóval közlekedett Püspökladányban 2024 szeptember 2-án 16 óra körül, ahol egy útkereszteződésben összeütközött egy jobbról érkező, szabályosan közlekedő motorossal. Mint azt a balesettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 2025 augusztus 27-én közölte, a vádlott elsőbbséget kellett volna adjon, hiszen a kereszteződés előtt, az autós által használt úton ki volt helyezve az elsőbbségadási kötelezettséget előíró közúti közlekedési jelzőtábla. Kiemelték, a sofőr azonban nem adta meg az elsőbbséget, behajtott kereszteződésbe, ekkor ütköztek össze.

Kiderült, hogy történt a baleset

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A balesetben a motorkerékpáros sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint írták, a vádlott KRESZ-szabályszegő magatartása vezetett a baleseteshez és ezáltal keletkeztek a sértett sérülései. Az ügyben a nyomozást a Püspökladányi Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Püspökladányi Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben közúti járművezetéstől eltiltás büntetést szabjon ki.

Ajánljuk még: