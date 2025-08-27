augusztus 27., szerda

Sziréna

1 órája

Súlyosan megsérült egy motoros Püspökladányban, esélye sem volt a figyelmetlen autóssal szemben

Címkék#autó#debrecen#vádemelés#Püspökladány#motor#baleset

Az autós egy motorossal ütközött össze egy püspökladányi kereszteződésben. A Debreceni Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az autó sofőrje ellen.

Haon.hu

A vádirat szerint a vádlott autóval közlekedett Püspökladányban 2024 szeptember 2-án 16 óra körül, ahol egy útkereszteződésben összeütközött egy jobbról érkező, szabályosan közlekedő motorossal. Mint azt a balesettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 2025 augusztus 27-én közölte, a vádlott elsőbbséget kellett volna adjon, hiszen a kereszteződés előtt, az autós által használt úton ki volt helyezve az elsőbbségadási kötelezettséget előíró közúti közlekedési jelzőtábla. Kiemelték, a sofőr azonban nem adta meg az elsőbbséget, behajtott kereszteződésbe, ekkor ütköztek össze. 

CM20250220_Mester-Csemete baleset_HAON (9)
Kiderült, hogy történt a baleset
Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A balesetben a motorkerékpáros sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.

Mint írták, a vádlott KRESZ-szabályszegő magatartása vezetett a baleseteshez és ezáltal keletkeztek a sértett sérülései. Az ügyben a nyomozást a Püspökladányi Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Püspökladányi Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben közúti járművezetéstől eltiltás büntetést szabjon ki.

