Sziréna

Furcsa baleset Hajdú-Biharban: traktor és kamion ütközött - fotókkal

Egy szalmabálákat szállító traktor ütközött. Balesettel indult a hétvége Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Különös baleset történt Mezőpeterdnél szombat reggel: egy traktor és egy kamion ütközött - tudta meg a Hajdú Online. Ahogy a képeken is jól látszik, a kamion hátuljával ütközött a szalmabálákat szállító jármű.

Baleset Mezőpeterdnél: kamion és traktor ütközött
Baleset Mezőpeterdnél: kamion és traktor ütközött
Fotó: Tóth Imre

Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, reggel 7 óra környékén történt a baleset. A helyszínelés ideje alatt félpályán haladt a forgalom. A helyszínelés nagyjából egy órát vett igénybe, 8 órára helyreállt a forgalom a környéken.

Információink szerint személyi sérülés nem történt.

További képek a baleset helyszínéről:

Baleset Mezőpeterdnél: traktor és kamion ütközött

Fotók: Tóth Imre

