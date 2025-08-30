2 órája
Furcsa baleset Hajdú-Biharban: traktor és kamion ütközött - fotókkal
Egy szalmabálákat szállító traktor ütközött. Balesettel indult a hétvége Hajdú-Biharban.
Különös baleset történt Mezőpeterdnél szombat reggel: egy traktor és egy kamion ütközött - tudta meg a Hajdú Online. Ahogy a képeken is jól látszik, a kamion hátuljával ütközött a szalmabálákat szállító jármű.
Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, reggel 7 óra környékén történt a baleset. A helyszínelés ideje alatt félpályán haladt a forgalom. A helyszínelés nagyjából egy órát vett igénybe, 8 órára helyreállt a forgalom a környéken.
Információink szerint személyi sérülés nem történt.
További képek a baleset helyszínéről:
Baleset Mezőpeterdnél: traktor és kamion ütközöttFotók: Tóth Imre
