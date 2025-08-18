Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot! – fotókkal, videóval!

Baleset történt hétfő reggel az M4-es és az M35-ös autópálya találkozásánál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, lesodródott az útról és átszakította a szalagkorlátot egy kisbusz Derecske közelében, a Debrecen felé vezető oldalon, a 47-es főút közelében.

Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot

Forrás: Tóth Imre

Többen is megsérültek a balesetben

A balesethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A kisbuszban hatan utaztak. A helyszínre mentő is érkezett. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről hat embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

