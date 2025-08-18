augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

20°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot! – fotókkal, videóval!

Címkék#Derecske#M35-ös autópálya#autópálya#baleset

A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A baleset a Debrecen felé vezető oldalon történt.

Haon.hu
Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot! – fotókkal, videóval!

Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot

Forrás: Tóth Imre

Baleset történt hétfő reggel az M4-es és az M35-ös autópálya találkozásánál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, lesodródott az útról és átszakította a szalagkorlátot egy kisbusz Derecske közelében, a Debrecen felé vezető oldalon, a 47-es főút közelében. 

Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot
Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot
Forrás: Tóth Imre

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Többen is megsérültek a balesetben

A balesethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A kisbuszban hatan utaztak. A helyszínre mentő is érkezett. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről hat embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot
Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot
Forrás: Tóth Imre

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu