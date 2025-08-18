1 órája
Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot! – fotókkal, videóval!
A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A baleset a Debrecen felé vezető oldalon történt.
Súlyos baleset Derecskénél: kisbusz szakította át a szalagkorlátot
Baleset történt hétfő reggel az M4-es és az M35-ös autópálya találkozásánál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, lesodródott az útról és átszakította a szalagkorlátot egy kisbusz Derecske közelében, a Debrecen felé vezető oldalon, a 47-es főút közelében.
Többen is megsérültek a balesetben
A balesethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A kisbuszban hatan utaztak. A helyszínre mentő is érkezett. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről hat embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
