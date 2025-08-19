Átszakított kerítés, lángoló autó, rommá tört kisbusz – balesetekkel indult a hét Hajdú-Biharban! – fotók!

Árokba hajtott egy kisbusz hétfőn reggel Derecske és Berettyóújfalu között az M4-es és az M35-ös autópályák találkozásánál – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. A kisbuszban hatan utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította.

Átszakított kerítés, lángoló autó, rommá tört kisbusz – balesetekkel indult a hét Hajdú-Biharban

Forrás: Tóth Imre

További balesetek is munkát adtak a lánglovagoknak:

Kerítésnek ütközött egy személygépkocsi délután Debrecen-Fancsikán. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az autóban ketten utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította.

Két személygépkocsi gyulladt ki, hétfőn este Debrecenben a Köntösgátsor egyik parkolójában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugár segítségével oltották el a tüzet.

Lesodródott a útról, majd a közeli kerékpár úton állt meg egy személygépkocsi, tegnap este Hajdúdorog határában a 3502-es számú úton. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat az autó két utasát kórházba szállította.

Tűzesetekhez is siettek a tűzoltók:

Kigyulladt egy szárító berendezés tegnap este Debrecen határában egy feldolgozó üzemben. A debreceni hivatásos tűzoltók kiérkezésére, az ott tartózkodók a tűzet eloltották. Az egységek a szárítóban levő anyagot, annak leengedését követően egy vízsugár segítségével visszahűtötték.

Hatszáz négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet Hajdúszovát határában, tegnap délben. A hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltók vízsugárral oltották el a tüzet.

Öt hektáron égett a száraz aljnövényzet Hajdúhadházon a Vénkert utcában. A hajdúböszörméényi és a debreceni hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Hajdúhadházon a Nap utcában ötven négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be.

Egyéb beavatkozások:

Kismacska szorult egy személygépkocsi motorterébe tegnap délelőtt Hajdúszoboszlón, a Hősök terén. A város hivatásos tűzoltói kéziszerszámok segítségével, épségben szabadították ki az ijedt állaltot.

Több ága hasat le egy fának tegnap délután Hajdúszoboszlón, a Hajdú utcában. A püspökladányi és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán keresztül motoros láncfűrésszel a szüntették meg a veszélyt.

Lehasadt egy tizenöt méteres fa ága tegnap reggel Hajdúböszörményben, a Bél Mátyás utcában. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók láncfűrész segítségével távolították a veszélyessé vált ágat.

Debrecenben a Móricz Zsigmond úton az Epreskert utcában valamint a Sesztina utcában is veszélyessé vált ágakat távolítottak el a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói.

