1 órája
Óriási baleset történt az M35-ösön, a debreceni rendőrök egy telefontöltő kábellel mentettek életet
Az autó sofőrje a roncsokban rekedt, ám a sérülése miatt azonnali ellátásra volt szüksége. A baleset körülményeit a rendőrség már vizsgálja.
A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre augusztus 19-én este Budapestről tartott vissza a laktanyába, amikor az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél balesetre figyeltek fel. Egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia gépkocsiba. Mindkét autóban ketten utaztak. A rendőrök először a Kiához szaladtak. Abból mind a férfi, mind a nő saját lábán ki tudott szállni. Mindkettőt a szalagkorlát mögé kísérték, miközben a forgalmat lassítani kezdték – számolt be róla a police.hu.
Mint azt a cikkben írták, mikor a rendőrök a belső szalagkorlátnak csapódott Mitsubishihez odaléptek, az abból kiszálló férfi a segítségüket kérte.
Kiemelték, a férfi alkarja artériásan vérzett, így nála nyomókötést alkalmaztak míg a kormány mögé beszorult idős nőnél szintén artériás vérzést láttak. Mivel lábfeje annyira roncsolódott, nem akarták megmozdítani. Az erős vérzést azonban muszáj volt csillapítani, így a csomagtartóban talált telefontöltő kábellel szorították el a combját. Ennek köszönhetően a vérzés csillapodott. Folyamatosan kommunikáltak vele, hogy tudatát fenntartsák, és éber maradjon.
Közben a sérült autókat áramtalanították, és a Hajdú-Bihar V ármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központján keresztül mentőket és a katasztrófavédelem munkatársait kérték a helyszínre.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Mire az egységek odaértek, mindenki stabil és biztonságos állapotban volt. A sérülteket a mentők kórházba szállították.
A Mitsubishi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, míg utasa, illetve a másik autó vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet, a Kia utasa sértetlenül – olvasható a közleményben.
A baleset körülményeit a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság vizsgálja.
Ajánljuk még:
Cipőt ment kicserélni a boltba, majd összeveszett az eladóval, a csattanó ezután jött!
Durva baleset Debrecennél, a szalagkorlátot is átszakította a BMW – fotókkal, videóval