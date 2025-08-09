Sziréna
2 órája
Kukoricásba csapódott egy autó a hajdú-bihari település mellett
A hatóságokat a 42-es főúthoz riasztották. A balesetben szombat délután történt.
Lehajtott az úttestről, majd a kukoricásba borult egy autó a 42-es főút 16-os kilométerszelvényénél, Báránd térségében – számolt be a balesetről szombat délután a katasztrófavédelem.
Hatan utaztak a járműben, amelyet a püspökladányi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.
Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, a helyszínről hat könnyebb sérültet szállítottak bajtársaink kórházba.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Eltűnt személy keresése
3 órája
Több kutatócsapat is keresi az eltűnt idős férfit Debrecenben, eddig ezt lehet tudni!
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
Tegnap, 10:56
Tragédia történt a debreceni nagyáruházban, a mosdóban hunyt el egy férfi
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre