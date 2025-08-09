Kukoricásba csapódott egy autó a hajdú-bihari település mellett

Lehajtott az úttestről, majd a kukoricásba borult egy autó a 42-es főút 16-os kilométerszelvényénél, Báránd térségében – számolt be a balesetről szombat délután a katasztrófavédelem.

A balesetben érintett autóban hatan utaztak

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Hatan utaztak a járműben, amelyet a püspökladányi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, a helyszínről hat könnyebb sérültet szállítottak bajtársaink kórházba.

Ajánljuk még: