Sziréna

2 órája

Kukoricásba csapódott egy autó a hajdú-bihari település mellett

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#Báránd

A hatóságokat a 42-es főúthoz riasztották. A balesetben szombat délután történt.

Haon.hu

Lehajtott az úttestről, majd a kukoricásba borult egy autó a 42-es főút 16-os kilométerszelvényénél, Báránd térségében – számolt be a balesetről szombat délután a katasztrófavédelem.

A balesetben érintett autóban hatan utaztak
A balesetben érintett autóban hatan utaztak
Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Hatan utaztak a járműben, amelyet a püspökladányi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, a helyszínről hat könnyebb sérültet szállítottak bajtársaink kórházba.

