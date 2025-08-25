augusztus 25., hétfő

Kisbusz és autó ütközött Debrecen egyik legforgalmasabb útján

A műszaki mentést a katasztrófavédelem végzi. A baleset hétfő kora délután történt.

Haon.hu

Kisbusz és személyautó ütközött össze Debrecenben, a Füredi úton. A Böszörményi út és a Csigekert utca közötti szakaszon történt, ráfutásos balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést számolt be róla a katasztrófavédelem

Baleset történt Debrecenben
Baleset történt Debrecenben
Forrás: Napló-archív

Mint írták, a buszon húsz fő utazott. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

