Kisbusz és autó ütközött Debrecen egyik legforgalmasabb útján

Kisbusz és személyautó ütközött össze Debrecenben, a Füredi úton. A Böszörményi út és a Csigekert utca közötti szakaszon történt, ráfutásos balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést számolt be róla a katasztrófavédelem.

Baleset történt Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Mint írták, a buszon húsz fő utazott. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

