31 perce
Kisbusz és autó ütközött Debrecen egyik legforgalmasabb útján
A műszaki mentést a katasztrófavédelem végzi. A baleset hétfő kora délután történt.
Kisbusz és személyautó ütközött össze Debrecenben, a Füredi úton. A Böszörményi út és a Csigekert utca közötti szakaszon történt, ráfutásos balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést számolt be róla a katasztrófavédelem.
Mint írták, a buszon húsz fő utazott. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
