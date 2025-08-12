augusztus 12., kedd

Baleset

2 órája

Kivitte a kerítést egy autó Debrecenben, miután összeütközött egy másik járművel - fotókkal

A helyszínre a mentőket is riasztották. Baleset történt kedd délután Debrecenben.

Haon.hu

Baleset történt kedd délután Debrecenben, a Bulgár utcában, a Kerekes Ferenc utcánál, ahol összeütközött, majd egy családi ház kerítésének csapódott két személyautó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket. 

A debreceni balesethez a mentőket is riasztották
A debreceni balesethez a mentőket is riasztották
Forrás: Vida Márton Péter

A balesethez a mentőket is riasztották.

Összeütközött két autó, majd a járművek kerítésnek csapódtak Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

