Baleset
2 órája
Kivitte a kerítést egy autó Debrecenben, miután összeütközött egy másik járművel - fotókkal
A helyszínre a mentőket is riasztották. Baleset történt kedd délután Debrecenben.
Baleset történt kedd délután Debrecenben, a Bulgár utcában, a Kerekes Ferenc utcánál, ahol összeütközött, majd egy családi ház kerítésének csapódott két személyautó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket.
A balesethez a mentőket is riasztották.
Összeütközött két autó, majd a járművek kerítésnek csapódtak DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!
9 órája
Ritka, afrikai állatot fotóztak Hajdú-Biharban! Ilyet felénk még állatkertben sem látni!
Ezt ne hagyja ki!Technika
7 órája
Nem véletlenül romlik el a tévé, lerántotta a leplet a gyártók titkairól a debreceni szerelő
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre