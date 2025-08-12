Kivitte a kerítést egy autó Debrecenben, miután összeütközött egy másik járművel - fotókkal

Baleset történt kedd délután Debrecenben, a Bulgár utcában, a Kerekes Ferenc utcánál, ahol összeütközött, majd egy családi ház kerítésének csapódott két személyautó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket.

A debreceni balesethez a mentőket is riasztották

Forrás: Vida Márton Péter

