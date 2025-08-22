1 órája
Hármas karambol történt a debreceni kereszteződésében – fotókkal
Összesen heten utaztak a járművekben. A baleset miatt a hatóságok is a helyszínre sietek.
Három autó ütközött össze Debrecenben, a Kassai úton, a Kurta utcai kereszteződésnél – számolt be a balesetről péntek délután a katasztrófavédelem.
Összesen heten utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították.
A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.
Hármas karambol történt DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
A délután folyamán ez már a második közlekedési baleset Debrecenben, nem sokkal ezelőtt a 4-es főúton ütközött össze két autó. Az esetnek több sérültje is van.
