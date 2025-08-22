Hármas karambol történt a debreceni kereszteződésében – fotókkal

Három autó ütközött össze Debrecenben, a Kassai úton, a Kurta utcai kereszteződésnél – számolt be a balesetről péntek délután a katasztrófavédelem.

A balesetben két autóban is nagy anyagi kár keletkezett

Forrás: Vida Márton Péter

Összesen heten utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították.

A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.

