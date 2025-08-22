augusztus 22., péntek

Hármas karambol történt a debreceni kereszteződésében – fotókkal

Összesen heten utaztak a járművekben. A baleset miatt a hatóságok is a helyszínre sietek.

Haon.hu

Három autó ütközött össze Debrecenben, a Kassai úton, a Kurta utcai kereszteződésnél – számolt be a balesetről péntek délután a katasztrófavédelem.

A balesetben két autóban is nagy anyagi kár keletkezett
Forrás: Vida Márton Péter

Összesen heten utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították. 

A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Hármas karambol történt Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

A délután folyamán ez már a második közlekedési baleset Debrecenben, nem sokkal ezelőtt a 4-es főúton ütközött össze két autó. Az esetnek több sérültje is van.

