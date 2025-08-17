Nem elég, hogy jogsi nélkül, bedrogozva, de még balesetet is okozott a hajdú-bihari férfi

A járőrök Debrecen belvárosában állítottak meg egy autót tavaly augusztus 29-én számolt be róla a police.hu. Mint írják, az igazoltatás során kiderült, hogy a sofőrt korábban eltiltották a járművezetéstől, és a kábítószergyorsteszt is pozitív értéket jelzett. Az egyenruhások a 28 éves mezősasi lakost előállították és eljárást indítottak ellene. A férfinek ez sem volt elég, két nap múlva Törökszentmiklóson balesetet okozott, majd mintha mi sem történt volna, hátrahagyta az autóját és elszaladt.

Balesetet okozott miután eltiltották a vezetéstől és a kábítószert is fogyasztott a hajdú-bihari férfi

Forrás: Police.hu

A Debreceni Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása, járművezetés bódult állapotban, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt folytatott eljárást vele szemben. A rendőrök az eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.

Nem aprózta el a hajdú-bihari férfi a bűncselekményeit

Forrás: Police.hu

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. Ne feledjék! A kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

