Baleset
1 órája
Villanyoszlopot is kidöntöttek a hencidai balesetben az autók – fotókkal
Az útszakaszt teljesen lezárták. A baleset következtében a villanyoszlop is kitört Hencidán.
Baleset történt kedd délután az Alkotmány utcában, Hencidán, ahol karambolozott két személygépkocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközés következtében egy villanyoszlop is kitört.
Baleset Hencidán: teljesen lezárták az útszakaszt
A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Tovább fotók a balesetről:
