Villanyoszlopot is kidöntöttek a hencidai balesetben az autók – fotókkal

Baleset történt kedd délután az Alkotmány utcában, Hencidán, ahol karambolozott két személygépkocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközés következtében egy villanyoszlop is kitört.

A baleset következtében a villanyoszlop is kitört Hencidán

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Baleset Hencidán: teljesen lezárták az útszakaszt

A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Tovább fotók a balesetről:

Két autó ütközött össze

