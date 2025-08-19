augusztus 19., kedd

Villanyoszlopot is kidöntöttek a hencidai balesetben az autók – fotókkal

Az útszakaszt teljesen lezárták. A baleset következtében a villanyoszlop is kitört Hencidán.

Haon.hu

Baleset történt kedd délután az Alkotmány utcában, Hencidán, ahol karambolozott két személygépkocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az ütközés következtében egy villanyoszlop is kitört. 

A baleset következtében a villanyoszlop is kitört Hencidán
A baleset következtében a villanyoszlop is kitört Hencidán
Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Baleset Hencidán: teljesen lezárták az útszakaszt

A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Két autó ütközött össze
Két autó ütközött össze
Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

